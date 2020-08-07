字節跳動最新聲明：如果得不到公正對待　將起訴美國政府

美國總統特朗普（Donald Trump）週四（6日）簽署兩項行政命令，禁止受美國司法管轄的任何人或企業與TikTok母公司字節跳動進行任何交易，同時禁止與微信母公司騰訊進行任何有關微信的交易。TikTok母公司字節跳動進行了回應，全文如下：

TikTok是一個充滿創意和熱情的社區，為無數家庭帶來了快樂，也為創作者提供有意義的事業。TikTok會長遠地建設這個平臺。將繼續長期存在下去。

美國總統最新頒發的這項行政命令沒有遵循正當法律程式，對此感到非常震驚。近一年來，TikTok一直懷著真誠的態度，尋求跟美國政府溝通，針對他們所提出的顧慮提供建設性的解決方案。但所面對的卻是美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程式擅自決定協議條款，甚至試圖干涉私營企業之間的協商。

TikTok已明確表示願意與美國政府協商解決方案，以便能繼續服務用戶、創作者、商業夥伴、員工以及美國社會。但在這一過程中，美國政府始終不遵循正當法律程式也不依法行事。行政命令引用的「報吿」來歷不明或未經證實，對於這款應用「可能」會被用於虛假宣傳活動的擔憂並無任何實質依據。此外，TikTok被質疑的數據收集行為，一直都是全世界數以千計的移動程式的常規做法。TikTok明確表示過，TikTok從來沒有與中國政府共用用戶數據，也從未應要求審查過內容。事實上，通過建立透明度中心（Transparency Center）的方式，公開了字節跳動的審核政策和演算法源代碼，還沒有同類型科技公司承諾履行這樣的責任。甚至表示可以將美國業務出售給一家美國公司。

這項行政命令會破壞全球企業對美國法治承諾的信任。數十年來，正是它吸引著外國投資，推動了美國經濟增長。該項命令開了一個有違表達自由和開放市場的危險先例。將全力採取一切可行的措施，確保法治不被摒棄，公司和用戶獲得公正的對待。如果美國政府不能給予TikTok公正的對待，將被訴諸美國法院。

對於1億美國用戶來說，TikTok是他們表達自我、娛樂、連接彼此的家園，TikTok希望他們知道：TikTok從來沒有，也絕不會動搖之前的承諾。TikTok始終將用戶安全和社區信任放在首位。作為TikTok的用戶、創作者、合作夥伴和家人，美國政府有權利向各級議員包括白宮政府表達意見。這樣的聲音也有權被聆聽。