全球智能手機出貨量次季下跌16%　華為超越三星出貨最多

市場調研機構IDC報吿顯示，全球智慧手機出貨量在二季度下跌16%，在品牌方面，中國華為超越韓國三星，居出貨量榜首。

內媒引述IDC報吿指出，2020年第二季度全球智慧手機出貨量按年下降16%。第二季度，各公司智慧手機總出貨量為2.784億部，而從地區來看，亞太地區（不包括中國和日本）、西歐和美國出貨量分別下降了31.9%、14.8%和12.6%。中國市場的表現略好一些，下跌了10.3%。

華為出貨量居行業首位得益於中國市場銷量大增。（視覺中國）

IDC全球移動設備研究總監Nabila Popal表示：「智慧手機出貨量與消費者支出直接相關，由於全球經濟危機和失業率上升，導致智慧手機出貨量減少，因此在第二季度出現了大幅下降。另外，在線上購物不夠普及的地區，因為零售商店關閉等原因也為智能手機銷售帶來了負面影響。」

華為次季出貨5580萬部

在單一品牌方面，華為2020年第二季度以5,580萬部的出貨量，超越三星（5,420萬部），登上全球智慧手機出貨量榜首，市場份額達到了20.0%。蘋果則是榜單中唯一出現按年上漲的品牌，按年增長11.2%，出貨量為3,760萬部，市場份額為13.5%。

三星在第二季度智能手機出貨量為5,420萬部，以19.5%的份額緊隨其後。但是，這家韓國巨頭遭遇了28.9%的按年下降，在前5名供應商中降幅最大。

前五名中還有兩家中國廠商，分別是小米和OPPO，其中2020年二季度小米手機出貨量為2,850萬部，按年下滑了11.8%，市場份額為10.2%。

OPPO排在第五名，實現2,400萬部的銷量和8.6%的市場份額，儘管按年下降了18.8%，但重返前5名。OPPO大約60%的出貨量銷往中國國內市場，這是該供應商重新躋身全球前五名的關鍵因素。