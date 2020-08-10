壹傳媒獲方保僑及渾水等人力撐　曾高見0.4元升逾3倍

美國政府上周宣布封殺騰訊﹙0700﹚旗下微信，拖累股王一度大瀉一成，收市仍要跌半成。在「科技戰」陰霾下，市場氣氛進一步轉差，投資者關注本港上市的中資科技股表現。

【15:06】滬深股市高收 創業板向下

內地股市走勢個別，上證收市報3379點，升25點或0.8%，深成收市報13657點，升8點或0.1%，滬深300收市報4724點，升16點或0.4%，創業板收市報2735點，跌14點或0.5%。

【14:38】亞太區股市普遍上揚

亞太區股市今日普遍上揚，澳洲ASX 200指數收市報6110點，升105點或1.8%，台灣加權指數收市報12903點，升74點或0.6%，南韓KOSPI指數收市報2386點，升34點或1.5%。

【14:00】壹傳媒曾高見0.4元

壹傳媒（0282）午後股價走勢逆轉，曾高見0.4元，較上日收市價升逾3倍，最新報0.255元，升183.3%，成交額為1.04億元。

多名財金界名人先後表示有入市買壹傳媒股份，如方保僑及專欄作家渾水。

【13:50】九毛九逆市升逾8%破頂

九毛九（9922）逆市升逾8%，高見14.74元，破前浪高位14.6元，創上市以來新高，成交額近2.4億元。

早前，九毛九發盈警，料盈轉虧及上半年收入跌23%。公司近期亦配股集資逾10億元。

【13︰21】壹傳媒倒升 飆近1倍

黎智英被捕，壹傳媒 （0282）中午收市急挫11%，惟午後出現買盤掃貨，該股現倒升94.4%，高見0.175元，成交額983萬元。

壹傳媒創辦人黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒高層共7人今早﹙10日﹚遭警方國安處拘捕，涉嫌違反港區國安法或串謀欺詐等罪。

港股仍挫23點，報24509點。

【12︰20】恒生指數半日跌88點

恒指半日倒跌88點或0.36%，收報24443點；國指跌39點或0.39%，收報10024點；恒生科技指數跌209點或2.8%，收報7178點。大市成交787億元。

黎智英被捕，壹傳媒 （0282）急挫11%;美國制裁鄭若驊 ，安樂工程 （1977） 跌3%。

美國政府封殺微信，或影響iPhone在華銷情，蘋果概念股瑞聲科技（2018）急挫近６％，成表現最差藍籌股。騰訊（0700）旗下微信被美國封殺，股價跌勢未止，再跌18元或3.3%，失510元水平。

另一邊廂，澳門博彩業或將迎來轉機，賭股逆市升，澳博控股（0880）升5.4%，銀河娛樂（0027）升4.8%，金沙（1928）升2.2%。

【11︰25】騰訊受壓 瑞聲急跌

大市反覆，恒指跌約65點，報24466點。騰訊（0700）旗下微信面臨美國封殺，股價未止跌，現瀉3.6%或19點，報509元，低見503元；瑞聲（2018） 急挫近6%或3.7點，低見57.5元。

【11︰07】恒生指數跌不足百點

大市跌幅收窄至100點以下，恒生指數跌82點，報24449點。滙豐 （0005） 升0.6%，中國移動 （0941） 升1%，友邦 （1299） 則轉升0.1%。

【10:01】恒指現挫246點

港股跌勢加深，恒指現挫246點或1%，報24284點；國指挫119點或1.19%，報9944點；科指挫232點或3.14%，報7154點。大市成交363億元。

騰訊控股﹙0700﹚、阿里﹙9988﹚及小米﹙1810﹚齊挫逾2%，美團﹙3690﹚則逆市升近2%。

美國封殺微信，市場擔憂倘蘋果手機未能下載WeChat，iPhone銷情或受影響，瑞聲﹙2018﹚挫逾半成。

【09:37】安樂工程瀉近半成

安樂工程﹙1977﹚瀉4.1%，報0.94元。美國財政部8月7日公布，對11名現任及前任中港官員施加制裁，包括安樂工程（1977）大股東兼主席潘樂陶博的配偶、律政司長鄭若驊。不過，公司已發通告指，相關裁將不適用於集團。

騰訊﹙0700﹚現挫2.7%，報513元。

恒指最新報24411點，挫0.51%或126點。

【09:20】騰訊開市瀉逾3%

港股低開逾百點，恒指開報24376點，挫154點或0.63%；國指開報10005點，挫58點或0.58%；科技指數開報7279點，挫107點或1.45%。大市成交額12.754億元。

騰訊﹙0700﹚開市報510點，挫3.2%，大市成交9.76億元。另外，小米集團﹙1810﹚及阿里巴巴﹙9988﹚均低開近1%，美團﹙3690﹚則升逾1%。