港版納指挫逾200點　騰訊阿里齊跌逾2%　瑞聲瀉半成﹙持續更新﹚

美國政府上周宣布封殺騰訊﹙0700﹚旗下微信，拖累股王一度大瀉一成，收市仍要跌半成。在「科技戰」陰霾下，市場氣氛進一步轉差，投資者關注本港上市的中資科技股表現。

【10:01】恒指現挫246點

港股跌勢加深，恒指現挫246點或1%，報24284點；國指挫119點或1.19%，報9944點；科指挫232點或3.14%，報7154點。大市成交363億元。

騰訊控股﹙0700﹚、阿里﹙9988﹚及小米﹙1810﹚齊挫逾2%，美團﹙3690﹚則逆市升近2%。

美國封殺微信，市場擔憂倘蘋果手機未能下載WeChat，iPhone銷情或受影響，瑞聲﹙2018﹚挫逾半成。

【09:37】安樂工程瀉近半成

安樂工程﹙1977﹚瀉4.1%，報0.94元。美國財政部8月7日公布，對11名現任及前任中港官員施加制裁，包括安樂工程（1977）大股東兼主席潘樂陶博的配偶、律政司長鄭若驊。不過，公司已發通告指，相關裁將不適用於集團。

騰訊﹙0700﹚現挫2.7%，報513元。

恒指最新報24411點，挫0.51%或126點。

【09:20】騰訊開市瀉逾3%

港股低開逾百點，恒指開報24376點，挫154點或0.63%；國指開報10005點，挫58點或0.58%；科技指數開報7279點，挫107點或1.45%。大市成交額12.754億元。

騰訊﹙0700﹚開市報510點，挫3.2%，大市成交9.76億元。另外，小米集團﹙1810﹚及阿里巴巴﹙9988﹚均低開近1%，美團﹙3690﹚則升逾1%。