高盛維持「超配中國股票」　稱拯救世界重任靠中國

在世界經濟陷入低迷階段，依賴中國復甦經濟之際，越來越多的外資機構將中國作為救世主，並對中國股票資產情有獨鍾。

據券商中國8月11日報道，高盛在最新發布的一篇報吿中指出，如果全球經濟再次下滑，儘管美聯儲（Fed）必當全力以赴，但由於美元霸主地位岌岌可危，拯救世界的重任將再次取決於中國，就像2008年和2009年那樣。與此同時，高盛針對重倉中國股票解釋稱，中美貿易摩擦不會對中國股市造成太大影響，將繼續維持 「超配中國股票」的觀點。

值得注意的是，唱多做多A股已成為大多數外資的最新動向，而且外資也成為影響A股走向的一個重要指數。數據顯示，1月至7月份，北向資金淨流入金額接近1,300億元人民幣，其中，4月份和6月份成為外資流入高峰，分別淨買入532.58億元人民幣和526.79億元人民幣。

高盛大量買過中國A股，回報率超越八成同行。（圖源：新華社）

人行量寬 有三個特點

高盛在這份報吿中指出，中國央行在2020年上半年實施的貨幣政策寬鬆類型有三個特點值得注意。首先，一些政策工具是非常短期的流動性準備金。其次，其中一些數據指的是貸款總額，而非淨貸款額。第三，許多寬鬆措施本質上是有針對性的。這些資金專門用於受新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重打擊的部門、在獲取信貸方面面臨最大挑戰的小企業和個體經營者，而且是在疫情對經濟影響最嚴重的時期。有鑑於此，這些寬鬆措施對中國央行資產負債表的綜合影響並不是很大，且可能不會持續很長時間。

相比美國，高盛認為中國經濟在疫情背景下表現最優，中國財政政策的可實施空間還很大。高盛在報吿中指出，中國央行資產負債表佔國內生產總值（GDP）的比重在2009年達到了65%的峰值。在目前相當於GDP的37%水準上，如果以之前65%峰值為上限，中國央行資產負債表似乎還有擴大的空間。

維持「超配中國股票」

在高盛持續看好中國經濟的同時，自2020年疫情開始就一直唱多中國A股市場，同時將中國股票作為資產的避風港。高盛認為，A股牛市的因素包括內地經濟正全面恢復運轉、疫情再爆發的風險得到控制令重啟經濟較為順利。在政策方面，過去幾個月通過貨幣工具及信貸政策緩解了金融狀況、企業盈利有改善趨勢、股票估值不高及散戶參與增加均有利股市上揚。

值得一推的是，高盛不僅是各種吹風，實際上它也在將真金白銀投入中國A股。根據2020年6月底提交的一分文件顯示，由Basak Yavuz、Hiren Dasani管理的高盛新興市場股票基金大量買入中國大陸和台灣地區股票。彭博彙編數據顯示，該基金2019年回報率為12%，超過了82%的同行，它的五年年化回報率為7%， 持倉最大的股票包括騰訊、阿里巴巴和台積電，約佔投資組合的22%。高盛針對重倉中國股票解釋稱，中美貿易摩擦不會對中國股市造成太大影響，將繼續維持其「超配中國股票」的觀點。