恒指升幅擴大　海底撈升11.2%破頂　報42.1元

【10:18】海底撈升逾一成破頂

海底撈﹙6862﹚升11.2%至42.1元，股價破頂。

恒指升幅擴大至581點，報24953點，直逼25000點關。其中，騰訊﹙0700﹚升3.88%，見521.5元，扭轉近日劣勢，成大市上升功臣之一。

壹傳媒﹙0282﹚維持升勢，現升166%至0.68元。毛記葵涌﹙1716﹚亦再升73%至1.3元。

【09:36】港股升500點

港股升勢擴大，恒指現升503點或2.07%至24881點；國指升184點或1.84%，10174點；科指升92點或1.3%，報7269點。

金沙中國﹙1928﹚及銀娛﹙0027﹚分別升4.3%及3.2%，領漲藍籌。

滙控﹙0005﹚一度升逾3%，報34.15元，現報33.65元。騰訊﹙0700﹚升1.79%，報511元。

壹傳媒最新升123%，報0.57元，成交額2.31億元。

【09:31】壹傳媒升逾1倍

壹傳媒現升135%至0.6元，成交額8,890萬元。

【09:23】恒指升近三百點

港股開市造好，恒指開報24662點，升284點或1.17%；國指開報10086點，升96點或0.96%；科技指數開報7217點，升40點或0.57%。

兩日累跌近一成的騰訊﹙0700﹚開報511元，升1.79%，成交額6.91億元。

昨日熱炒的壹傳媒﹙0282﹚今早再有資金追捧，現升76.5%，至0.45元。警方昨日（10日）以涉嫌違反《港區國安法》，拘捕壹傳媒創辦人黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒高層，並於壹傳媒大樓調查。惟該股昨日炒上，一度炒高逾3倍。

壹傳媒旗下《蘋果日報》於官方FB宣布，今日決定再加印20萬紙，即合共印刷55萬份。