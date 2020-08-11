恒指半日升近600點　壹傳媒再急升近3倍　兩日累飆12倍

【12:00】恒指半日升近600點 傳媒股紛紛做好

恒指半日升585點或2.4%至24962點，國指升226點或2.27%至10217點。

傳媒股今早升勢依然強勁，升市「龍頭」壹傳媒﹙0282﹚升268.6%至0.94元，升幅超2倍。成交額中午收市報13.8億元。

毛記葵涌﹙1716﹚升117.3%至1.63元，萬華媒體 （0426）亦升99.4%，升幅近一倍，報0.37元。有線寬頻（1097）升13.5%至0.08元。經濟日報 （0423）升11.3%至1.18元。

彌明生活百貨（8473）亦升106.4%，升幅逾倍，至0.32元。九毛九（9922）升4.3%至15.96元。海底撈（6862）升11.8%至42.3元

金沙中國（1928）升7%至32.1元及銀娛（0027）升4.8%至59.4元。騰訊（0700）升3.18%至518元。

【11:38】壹傳媒高見1元 昨仍是「仙股」

傳媒股齊齊起哄！升市「龍頭」壹傳媒﹙0282﹚升勢未止，一度高見1元，較昨日低見0.075元，累升12倍。該股現升2.88倍，高見0.99元，成交額11.08億元。

明報母企世界華文媒體﹙0685﹚也炒上，現升33.9%至0.375元，成交額357萬元。

毛記葵涌﹙1716﹚亦再升105.3%至1.54元。經濟日報﹙0423﹚升9.4%至1.16元。

【11:12】壹傳媒升超兩倍

壹傳媒﹙0282﹚升超兩倍，現升213%至0.8元。有線（1097）亦升2.7%至0.07元。毛記葵涌﹙1716﹚則維持1.3元。

【10:18】海底撈升逾一成破頂

海底撈﹙6862﹚升11.2%至42.1元，股價破頂。

恒指升幅擴大至581點，報24953點，直逼25000點關。其中，騰訊﹙0700﹚升3.88%，見521.5元，扭轉近日劣勢，成大市上升功臣之一。

壹傳媒﹙0282﹚維持升勢，現升166%至0.68元。毛記葵涌﹙1716﹚亦再升73%至1.3元。

【09:36】港股升500點

港股升勢擴大，恒指現升503點或2.07%至24881點；國指升184點或1.84%，10174點；科指升92點或1.3%，報7269點。

金沙中國﹙1928﹚及銀娛﹙0027﹚分別升4.3%及3.2%，領漲藍籌。

滙控﹙0005﹚一度升逾3%，報34.15元，現報33.65元。騰訊﹙0700﹚升1.79%，報511元。

壹傳媒最新升123%，報0.57元，成交額2.31億元。

【09:31】壹傳媒升逾1倍

壹傳媒現升135%至0.6元，成交額8,890萬元。

【09:23】恒指升近三百點

港股開市造好，恒指開報24662點，升284點或1.17%；國指開報10086點，升96點或0.96%；科技指數開報7217點，升40點或0.57%。

兩日累跌近一成的騰訊﹙0700﹚開報511元，升1.79%，成交額6.91億元。

昨日熱炒的壹傳媒﹙0282﹚今早再有資金追捧，現升76.5%，至0.45元。警方昨日（10日）以涉嫌違反《港區國安法》，拘捕壹傳媒創辦人黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒高層，並於壹傳媒大樓調查。惟該股昨日炒上，一度炒高逾3倍。

壹傳媒旗下《蘋果日報》於官方FB宣布，今日決定再加印20萬紙，即合共印刷55萬份。