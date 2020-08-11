佐丹奴：對未來市況感悲觀　若租金減幅不理想將縮港業務

新冠肺炎疫情衝撃零售業，佐丹奴（0709）主席兼行政總裁劉國權在業績發布會上表示，近月本港市況未有好轉，只較情況最差時「好返少少」，對下半年市況持悲觀態度，認為未來經營環境困難，難以看清未來1至2年的前景，若租金減幅未如理想，將縮減本港業務規模，投資台灣、新加坡及泰國市場，惟強調不會完全撒出香港市場。

劉國權表示，目前港店舖獲減租約一至五成不等，惟商舖租金仍高於其他市場，約60間分店中，在下半年租約期滿的店舖數目約三分之一，期望續租租金可減約五至六成，否非集團將考慮關閉門店，會維持審慎保守的店舖策略。

投資台灣、新加坡及泰國市場

他補充，台灣、新加坡及泰國市場在疫情緩和後，生意有不錯回升，未來將投發資源發展相關市場，又會與各地第三方平台合作進攻線上銷售，投資後勤部門加快出貨，以及致力研發更多款式產品吸引本地客，包括口罩及面罩等，期望疫情過後「比人行快幾步」。

最近多個本地品牌獲中資洽購，他認為收購屬商業決定，集團目前沒有中資企業接洽，但假若收購條件對股東有利，將不會對收購案有意見。早前集團高層自願減薪三成，未知會否再次減薪，惟集團對基層員工指採用「三不」政策，即不減薪、不裁員、不偷工減料，上半年員工減少主因是內地門市關閉。

美國最新稱在香港生產的商品，出口到美國時要必須標記其原產地為「中國」，劉國權表示，集團並無在美國投資，亦沒有在港生產，故相關措施的影響不大，旗下逾七成產品於中國生產，其餘則搬遷至越南、馬來西亞及台灣等地製造，因享有關稅優惠及更接近銷售市場。

派息方面，他稱會審慎留意集團現金流，若有多餘現金便會選擇派息。