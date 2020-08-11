保誠上半年純利瀉73%　擬完全分拆Jackson

保誠（2378）公布截至6月底止的上半年業績，期內股東應佔來自持續經營業務的稅前利潤6.63億元（美元．下同），按年少43%，扣稅後期內利潤5.34億元，按年大減73%。中期股息每股5.37美分，相當於集團目前預期新股息政策下今年全年度股息的三分之一，而與去年同期的20.29美分相比跌約74%，公司亦宣布，擬將Jackson從集團完全分拆出來，自計劃於明年上半年度進行首次公開發售少數權益開始，並逐步進行完全分拆。

集團公布，上半年壽險新業務的年度保費等值銷售額，按年減少34%，至16.65億美元，相關新業務利潤減少45%。

亞洲新業務利潤跌45%

以固定匯率計，保誠亞洲新業務利潤跌45%至9.12億元，年度保費等值銷售額跌34%至16.65億元。單計香港業務，上半年新業務利潤3.53億元，按年跌67%。年度保費等值銷售額按年跌64%，至3.88億元。

保誠指，年度保費等值銷售額的變化反映今年第二季度2019冠狀病毒病相關限制措施在整個地區的廣泛影響，新銷售額於今年第二季度下降45%，而於第一季度降幅為24%。最近，隨著多個國家放鬆限制措施，全部13個市場於6月的銷售額與4月及5月相比呈改善趨勢。

保誠指出，由於課稅年度在3月底結束，可扣稅合資格延期年金保單於第一季度銷售強勁。（Facebook擷圖）

入境限制影響港區新銷售額

在香港，新銷售額下降64%，面向中國內地客戶的銷售額急劇下降，反映入境限制導致遊客數量減少。入境限制導致內地遊客數量跌至1月底以來的最低水平，進而對相關新銷售額產生影響。入境限制是否會放鬆，將視乎疫情於下半年如何演變及該等演變對重新開放與中國內地接壤的邊境（於今年或不會落實）的影響而定。

由於課稅年度在3月底結束，可扣稅合資格延期年金保單於第一季度銷售強勁，為本地業務提供支持。隨新冠病毒疫情限制措施逐步放鬆，本地月度銷售額於6月較4月及5月水平均有上升。

保誠指，亞洲整體新業務利潤減少45%，主要反映期內銷售額及利率雙雙下降，當中以香港尤甚，當地業務受阻的情況更加嚴重。倘不計及香港，新業務利潤減少6%，乃受到新銷售額下降12%推動，因保障產品銷售比例增加及其他因素而被部分抵銷。在中國內地，新業務利潤增加4%，乃受到產品組合的有利轉變推動。

美國新業務利潤跌45%

美國方面，因疫情受到的影響於3月開始顯現，包括多個州頒佈居家令及市場波動加劇。年度保費等值銷售總額（包括13億美元的整付保費機構銷售額）較去年上半年度下降9%，最新是9.79億元，較去年下半年度下降15%。新業務利潤總計2.48億元，按年跌45%。

Mke Wells指出，預計未來Jackson將僅在美國上市。（網絡擷圖）

Jackson預計將僅在美國上市

保誠集團執行總裁Mike Wells表示，董事會已決定完全分拆及剝離Jackson，此舉將產生兩間持有不同投資理念的獨立上市公司，他們亦相信其將提升兩項業務的策略成效，集團將在倫敦及香港兩地作第一上市，並在新加坡及美國作第二上市，而Jackson預計將僅在美國上市。

Mike Wells指，分拆及剝離Jackson後，保誠將轉變成為一間完全專注於亞洲及非洲市場結構性機會的集團，將專注於業務成長，並致力令每股內含價值持續實現雙位數增長。

他續指，集團預計將採取首次公開發售少數權益的方式於明年上半年度開始有關業務分拆，日後會視乎市況逐步減持，並將所得收益用於提高財務靈活性，以在亞洲及非洲業務方面作出進一步投資。保誠目前預計不會在首次公開發售前向Jackson收取今年或明年的任何定期股息，保誠將採納配合亞洲及非洲業務發展策略與Jackson分拆計劃的新股息政策，有關新政策將即時生效並予以採用，新政策反映資本配置從現金股息調整為再投資於亞洲業務，而該等業務預期會持續帶來盈利可觀的複合增長。