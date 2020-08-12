騰訊今放榜　關注微信禁令解讀　分析料季檢沽壓後可企穩

捲入中美爭拗、遭美國點名封殺WeChat的騰訊（0700）今日放榜，市場預期受惠手遊強勢表現，次季業績仍然造好，料非通用會計準則（Non-GAAP）純利增長24%至292億元（人民幣．下同）；收入增長27%至1,125億元。分析指WeChat在美國影響力和收入不高，待消化獲利盤及恒指季檢的指數沽壓後，相信股價可企穩，騰訊的增長故事可持續。

騰訊今年股價屢創新高，今午收市後將公布第2季度及中期業績，焦點料會落在管理層對美國禁令相關影響的解讀，以及手遊、廣告和支付等業務前瞻。

綜合券商對騰訊上半年業績預測，Non-GAAP純利料介乎540.05億至577億元，按年上升21.5%至29.8%，中位數為560.26億元人民幣，按年增長26%；收入介乎2,174.6億至2,238.65億元，按年升24.8%至28.4%，中位數為2,201.63億元，按年增長26.3%。

騰訊王牌手遊《地下城與勇士》原定今日推出，現時需延期，該手遊預約玩家已近6,000萬。（遊戲網站）

手遊收入料按季回落

中金預計，騰訊次季手遊收入按年升49%，但按季跌5%，受累復工後主要遊戲的熱度下降，海外手遊收入增長不如內地。該行料騰訊廣告收入按年升一成，社交廣告收入則按季放緩。

瑞信提到，騰訊手遊及社交廣告業務料次季穩固，其中預期上半年手遊收益按年升50%，受惠旗艦遊戲表現強勁，及首季撥入的遞延收益和海外業務的強勁動力，又料次季社交廣告將按年升31%，受電商需求急升支持。

郭家耀：騰訊合併遊戲直播平台 增用戶逗留時間

對於騰訊三大業務前瞻，正榮金融業務部副總裁郭家耀指，受在家娛樂效應推動，料騰訊次季遊戲業務有較理想表現，隨下半年新遊戲陸續上架，增長可持續。廣告業務方面，他指市場原預期疫情對這分部影響較大，但首季表現未至太差，相信電商需求上升會有利社交廣告表現，並帶動廣告業務有溫和增長。至於金融科技業務則暫非騰訊主要盈利來源，但看不到其增長步伐會放慢。

騰訊近期正式提議鬥魚與虎牙合併，兩家中國遊戲直播巨頭的市值總計逾100億美元。郭家耀指，騰訊希望透過合併，提升遊戲業務的市場份額，而其推出新遊戲的時間會更易掌握，因很多玩家已很接受，並很喜歡觀看遊戲直播內容。他又說，過往幾年騰訊與其他平台競爭激烈，用戶於其社交平台花的時間流失，若有好的渠道能吸引用戶逗留平台，將加大騰訊的發揮。

郭家耀認為，恒指季檢騰訊比重將略為下調有關，待沽壓過後，股價應可逐步企穩。（資料圖片）

封殺陰霾影響不大

美國宣布將暫停美國公司與微信「交易」的行政令，郭家耀說，字節跳動於美國有逾1億用戶，微信無論在影響力或收入來源，美國業務佔其比重亦相對低，對整體業績影響不大，惟市場憂慮風波延伸至騰訊的遊戲業務，影響其海外擴展，他指政治事件變化大，未來需留意相關消息和大選走向。

他說，騰訊業績強勁，估計這一輪拋售與投資者想鎖定有利潤，及恒指季檢騰訊比重將略為下調有關，待沽壓過後，股價應可逐步企穩。對於如何看待騰訊現時約47倍市盈率的估值，他指「單看PE當然好多人覺得好貴」，但如此大的公司能有三成多的盈利增長，且無論遊戲、廣告，以至騰訊雲等業務仍有很多空間發揮，隨這些業務的商業化進程改善，料未來增長會持續。