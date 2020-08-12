金礦股全線急跌　騰訊倒跌0.2%　壹傳媒升逾兩成﹙持續更新﹚

【09:55】金礦股全線急跌

價值黃金（3081）跌3.89%至45.9元，紫金礦業（2899）跌5.49%至4.64元，中國黃金國際（2099）跌8.15%至7.32元，招金礦業（1818）跌7.11%至8.48元，SPDR金ETF（2840）跌4.06%至1393.5元，恒生人幣金ETF（83168）跌3.91%至33.4元。

【09:46】現貨金失守1900美元大關

現貨黃金繼創七年最大跌幅後，再失守1900美元/盎司大關，盤中大跌逾1%，現貨白銀亦跌2.5%。

【09:45】傳媒股升勢持續

恒指現跌83.2點或0.33%，報24807點。

騰訊﹙0700﹚跌1.16%至507.5元。滙控﹙0005﹚升2.78%至35元。

個別傳媒股炒風未止，壹傳媒﹙0282﹚現報1.4元，升28.1%；毛記葵涌﹙1716﹚現報1.8元，升17.4%。萬華媒體（0426）現報0.33元，升32%。 經濟日報（0423 ）現報1.15元，升1.7%。

【09:34】壹傳媒再飆五成

壹傳媒﹙0282﹚升幅擴大，現報1.67元，大升51.8%，成交額2.49億元。

證監會表示，因應壹傳媒近日股價及成交量大幅上升，證監會一直監察，並將繼續密切監察與壹傳媒股份有關的交易活動。

恒指報24820點，挫70點。

【09:29】恒指輕微低開

港股輕微低開。恒指現跌22點或0.09%，報24868點；國指跌40點或0.4%，報10113點；科指跌42點或0.6%，報7086點。

騰訊﹙0700﹚今日放榜，開市升1.26%，報520元。

個別傳媒股炒風未止，壹傳媒﹙0282﹚開市報1.4元，升27.3%；毛記葵涌﹙1716﹚開市報1.8元，升16%。