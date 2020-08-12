國泰半年轉蝕99億不派息　燃油對沖虧損16億　績前股價升近一成

國泰航空（0293）公布上半年業績，期內錄股東應佔虧損98.65億元，去年同期溢利則錄13億元，不派第1次中期股息。

集團指，期內虧損已計各地政府支援的10.6億元，並包括減值及相關支出24.65億元，主要涉及16架不可能於2021年夏季前重投實質服務航機，以及若干航空服務附屬公司資產。

期內整體收益為276.7億元，按年跌48.3%。燃油成本按年跌50.6%至7.32億元，原因是平均飛機燃油價格跌兩成及耗油量減少近半，惟燃油對沖虧損錄16億元，較去年同期1.14億元大幅擴大。

半年港員工減少600人

當中，國泰航空及國泰港龍航空半年虧損73.6億元，去年同期賺6.75億元；香港快運（HK Express）虧損7.79億元。業務方面，客運收益按年跌70.5%至110.6億元，貨運收益反升10.4%，至126.9億元，超越客運表現。

截至至6月底，國泰在全球僱用逾3.3萬人，較去年底減少1,200名員工，其中香港員工佔2.76萬人，較去年底減少600人。

期內集團股東應佔資金為493.7億元，較去年同期627.7億元減少21.3%，惟港府牽頭推動涉資390億元剛於今日（12）完成，有關資金尚未於財政狀況反映。

每月現金流失減至15億元

為應對疫情影響，集團已大幅削減可運載量、高級管理層減薪、實施兩輪自願性特別休假計劃等措施，國泰於2月至4月間在營運層面每月基本現金流失為25至30億元，流失是由於向大量客戶退還款項，由於客運服務維持至極低水平，每月的現金流失已由5月開始減至每月約15億元。

國泰主席賀以禮表示，近期為國泰迄今所見對航空業最大的挑戰，料客運業務在頗長時間內不會有顯著的復甦，將密切監察市場需求，視乎情況逐步重推客運航班，並於今年第4季就國泰未來最合適的營運規模和模式向董事局提出建議，考慮到現時的市場前景及成本架構與危機發生前已大不相同，集團將無可避免要就原先為未來所計劃的可運載量進行優化。

國泰半日升9.14%，中午收報5.73元。