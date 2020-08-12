聯通中期多賺10.1%至76億元人民幣　暫未有退出美國業務打算

中國聯通﹙0762﹚公布中期業績，集團上半年純利按年增10.1%至76億元（人民幣．下同）。EBITDA為495億元，集團宣布不派中期息。

期內，收入約1,50４億元，按年增長3.8%，其中服務收入1,383億元人民幣﹙下同﹚，按年上升4%，高於行業平均的3.2%。

集團上半年資本開支為258億元，自由現金流為220億元，資產負債率為43.2%；總體營銷費用大幅下降，尤其是用戶發展成本。

上半年共建15萬個5G基站

中國聯通董事長兼首席執行官王曉初指，第二季移動用戶ARPU和移動服務收入已止跌回升，今年6月和7月進一步實現按年止跌回升。集團又指，上半年移動服務收入同比下降2.8%，降幅較2019年全年顯著收窄。移動出賬用戶總數達到3.1億戶，而移動用戶ARPU同比提升0.2%；手機上網總流量增長 23%，手機用戶月戶均數據流量達到約9.4GB。

中聯通指，上半年與中國電信共建共享約15萬個5G基站，目前已累計有約21萬個5G基站，當中中聯通已自建超過10萬站，並已有覆蓋超過50個重點城市，及在部份省實現2.1GHz頻段軟件升級4G基站為5G基站。

王曉初：集團在美國業務收入不多

被問到早前美國政府要求要中國營運商退出，王曉初指公司未接到具體退出的方案及時間，亦未有退出在美業務的打算，稱現時與美國合作得很好。王曉初續稱，聯通主要為中美的國際跨國公司提供業務，強調在美國業務的收入並不多，去年只有約1.1億美元左右。再指，雖然美國制裁華為，但暫時採購未遇到問題，強調集團對不同5G設備供應的廠商都是採取一個開放式態度。