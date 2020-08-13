華為斥30億元人幣力谷鯤鵬計算產業　夥蘇寧達3年生態合作

中國企業華為近期公佈了不少新戰略。與此同時，隨著5G、AI（人工智慧）和雲的快速發展，複雜多樣的業務場景對算力和演算法的要求越來越高，華為鯤鵬計算產業迎來了發展機遇。

中國媒體《深圳商報》8月13日報道，在8月12日舉行的「廣東鯤鵬生態夥伴大會」上，華為方面透露，已聯合產業夥伴在廣州、深圳等中國各地成立了18個鯤鵬生態創新中心。

2019年7月25日，華為宣佈在未來5年內投資30億元人民幣來發展鯤鵬產業生態。華為輪值董事長徐直軍當時表示：「華為將聚焦於鯤鵬和昇騰處理器、鯤鵬雲服務和AI雲服務等領域的技術創新，開放能力，使能夥伴，共同做大計算產業。」2020年3月在華為開發者大會上，華為稱，將在2020年投入2億美元推動鯤鵬計算產業發展。

華為正在打造多元化產業生態。（Reuters）

據瞭解，2019年9月，深圳與華為簽訂了打造中國鯤鵬產業示範區戰略合作協議，不到一年時間鯤鵬生態合作夥伴已達261家。在軟件應用方面，鯤鵬計算產業已在全球發展超過800多個生態夥伴，基於「鯤鵬+昇騰」雙引擎全面佈局計算戰略，在全球數據中心也已部署了超過10萬台鯤鵬設備（包括服務器、存儲、網絡設備等），有力地支撐了研發、生產、辦公等業務活動。

值得一提的是，華為近期動作頻繁，據《中國證券報》報道，8月12日，華為消費者業務首席執行官餘承東率隊到訪南京蘇寧總部拜訪蘇寧控股集團董事長張近東，雙方高層團隊展開會談，簽訂3年全場景生態合作協議，合作領域將覆蓋全場景、全品類、全生態，充分整合資源。雙方未來將重點發力智慧屏、IoT智能家居生態互聯領域。

另據網易科技報道，華為方面表示，近日餘承東簽發了成立顯示驅動產品業務部的通知。此外，近期華為還相繼披露了「南泥灣項目」、「星光項目」、「鴻蒙2.0」等戰略。