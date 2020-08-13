恒指升幅收窄僅進賬73點　創科聯通逆市飆逾一成 ﹙持續更新﹚

港股昨日在舊經濟股，特別是滙控﹙0005﹚及恒生﹙0011﹚帶動下上升逾300點，企穩25000點樓上，收報25228點。且看今日舊經濟股能否接力再上，加之騰訊﹙0700﹚績優下，會否推動大市再上。

港股升幅收窄，恒指現漲73點或0.29%，報25317點；國指升64點或0.63%，報10279點；科指升70點或1%。大市成316億元。

【10:22】高銀金融曾升近三成

高銀金融﹙0530﹚一度大升近三成，現仍漲17.5%，報1.07元。市傳公司獲長實﹙1113﹚提供過渡貸款。

港股現升19點，報25263點。

【10:09】大市升幅收窄

港股升幅收窄，恒指現漲73點或0.29%，報25317點；國指升64點或0.63%，報10279點；科指升70點或1%。大市成316億元。

中聯通﹙0762﹚及創科﹙0669﹚保持升勢，分別漲13.78%及11.56%，成表現最佳藍籌股。

騰訊﹙0700﹚績優，惟股價表現一般，僅升0.57%。

昨日大升的滙豐控股﹙0005﹚及恒生﹙0011﹚皆挫逾1%。

【09:42】創科實業破頂

創科實業﹙0669﹚勁升7.75%，高見91.75元創新高，成表現最佳藍籌股。

另外，中國聯通﹙0762﹚現升14%，報5.21元。該公司昨公布業績，上去年多賺一成。

恒指現升幅稍為收窄，報25406點，升162點。

【09:20】恒指升近250點

港股開市造好，恒指升246點或0.97%，報25490點；國指升70點或0.69%，報10286點；科指升106點或1.51%，報7116點。

騰訊季績好過預期，開市報528元，升1.44%。

國泰﹙0293﹚半年蝕近99億，股價昨日照升逾一成，今日開市報5.91元，升0.51%，。機管局宣布周六起恢復內地經香港轉機服務。

至於昨日強勢的滙控及恒生，分別開升0.55%及0.63%。