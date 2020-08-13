恒指半日跌30點　中資電訊股大升　聯通怒漲23% ﹙持續更新﹚

港股昨日在舊經濟股，特別是滙控﹙0005﹚及恒生﹙0011﹚帶動下上升逾300點，企穩25000點樓上，收報25228點。且看今日舊經濟股能否接力再上，加之騰訊﹙0700﹚績優下，會否推動大市再上。

【12︰20】恒指半日跌30點

恒指半日倒跌30點或0.12%，收報25213點；國指升48點或0.47%，收報10263點；恒生科技指數升69點或0.98%，收報7079點。大市成交653億元。

騰訊 （0700） 、滙豐 （0005） 跌逾1%。中聯通(0762)上季業績勝預期，半日急升23%，是表現最好藍籌股。其他電信股亦造好，中移動(0941)升逾5%，中電信(0728)升近10%。

阿里巴巴 （9988） 升近2%，高見251元；美團點評 （3690） 升逾1%，高見220元；小米 （1810） 升1.6%，高見15.48元。

【11:40】騰訊績後倒跌逾1%

受美國制裁影響，騰訊 （0700） 多次重申美國行政命令只針對海外版 WeChat，與內地版微信屬不同產品，周四績後股價曾造好，突破531元，惟其後轉跌1%， 跌幅大至1.4%，低見512元。

中資電訊股逆市造好，聯通 （0762） 升逾20%，創新高見5.6元；中國移動 （0941)，升逾4%，高見60.3元；中電信 （0728） 升逾8%，高見2.62元。

【11:25】本地「黃股」齊跌

本地「黃股」周初暴炒，近日開始呈散水格局。壹傳媒(0282) 跌幅擴至逾4成，低見0.36元； 連續兩日遭主要股東減持的毛記葵涌(1716)再挫20%，新報0.79元；彌明生活百貨(8473)跌24%，新報0.305元。

【10:39】霸王集團升逾1.5倍

霸王集團（1338）最新報0.228元，升0.138元，升幅達1.5倍。

公司早前發盈警，預料上半年將錄得淨虧損約500萬人民幣，較2019年同期淨虧損1,860萬人民幣有所收窄。

【10:22】高銀金融曾升近三成

高銀金融﹙0530﹚一度大升近三成，現仍漲17.5%，報1.07元。市傳公司獲長實﹙1113﹚提供過渡貸款。

港股現升19點，報25263點。

【10:09】大市升幅收窄

港股升幅收窄，恒指現漲73點或0.29%，報25317點；國指升64點或0.63%，報10279點；科指升70點或1%。大市成316億元。

中聯通﹙0762﹚及創科﹙0669﹚保持升勢，分別漲13.78%及11.56%，成表現最佳藍籌股。

騰訊﹙0700﹚績優，惟股價表現一般，僅升0.57%。

昨日大升的滙豐控股﹙0005﹚及恒生﹙0011﹚皆挫逾1%。

【09:42】創科實業破頂

創科實業﹙0669﹚勁升7.75%，高見91.75元創新高，成表現最佳藍籌股。

另外，中國聯通﹙0762﹚現升14%，報5.21元。該公司昨公布業績，上去年多賺一成。

恒指現升幅稍為收窄，報25406點，升162點。

【09:20】恒指升近250點

港股開市造好，恒指升246點或0.97%，報25490點；國指升70點或0.69%，報10286點；科指升106點或1.51%，報7116點。

騰訊季績好過預期，開市報528元，升1.44%。

國泰﹙0293﹚半年蝕近99億，股價昨日照升逾一成，今日開市報5.91元，升0.51%，。機管局宣布周六起恢復內地經香港轉機服務。

至於昨日強勢的滙控及恒生，分別開升0.55%及0.63%。