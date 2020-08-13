調查︰21%香港消費者曾受肺疫相關網絡釣魚攻擊　騙徒另有目的？

環聯調查發現，網絡釣魚是最常見與新冠肺炎相關的網上詐騙手法。在據報曾經成為新冠肺炎網上詐騙目標的本港消費者中，有21%表示曾受到相關的網絡釣魚攻擊。

環聯上月2日至6日期間進行全球調查，其中包括1,021名來自香港的受訪者。調查問及消費者是否曾經成為新冠肺炎相關網上詐騙的攻擊目標，以及遇到何種網上騙局。香港有37%的受訪者表示曾經成為目標，較全球平均水平32％高。

針對香港消費者的主要新冠肺炎相關網上騙局，類型以網絡釣魚佔比最多，達21%。虛假保險居次，佔比19%，虛假新冠肺炎疫苗、治療、測試和個人防護裝備佔比18%。其餘依次為慈善和籌款詐騙 （17%）、失業詐騙（16%）、合法零售購物網站上的第三方賣家欺詐（16%）、信用卡被盜或偽冒消費 （15%）、虛假貨運（14%）、經濟補助支票詐騙（14%）、身份盜竊（13%）、騙徒透過熱線中心更改受害人的個人或戶口資料（13%）、戶口被盜用（12%）。

環聯指出，騙徒明顯地掌握了相關資料，並有更多機會去捏造合成身份，四出行騙。（資料圖片）

環聯：個人網上戶口被盜或致信用評分下降

環聯香港區行政總裁林嘉儀 （Marie Claire Lim Moore）表示，從網絡釣魚和其他的新冠肺炎騙案（例如失業詐騙）對消費者所造成的重大影響中可清楚顯示，騙徒明顯地掌握了相關資料，並有更多機會去捏造合成身份，四出行騙。

她續指，騙徒從網絡釣魚和社交媒體中竊取消費者資料，主要用作身份詐騙，身份詐騙對消費者會產生長遠的不良影響，例如個人的網上戶口被盜用，並有機會導致信用評分下降，環聯預計於疫情經濟重整期間，此種狀況將會有增無減。