印度貿易商團體︰政府應禁華為和中興參與5G建設

號稱代表7,000萬貿易商的全印度貿易商聯合會（CAIT）致信印度電子和資訊技術部長普拉薩德（Ravi Shankar Prasad），尋求禁止中國兩大科技企業華為和中興通訊參與印度5G網絡建設。

據中國觀察者網8月13日報道，CAIT在信中除了要求印度政府禁止華為、中興通訊參與印度5G網絡部署外，還提出任何印度公司都應禁用兩家中企的5G技術和設備。

印度貿易商團體呼籲政府應禁華為和中興參與5G建設。（AFP）

CAIT秘書長坎德瓦爾（Praveen Khandelwal）在信中聲稱，人們非常擔心華為會通過「內部系統」實施所謂「監控」。他又指中印邊境爭端局勢「加劇了對中國的不信任」。信中還引用了英國禁用華為5G的例子，聲稱相關舉措會發揮「至關重要」的作用。

消息稱，印度一個政府小組已在研究是否允許華為和中興通訊參加5G部署，但據知情人士透露，該小組建議不允許中國公司參與。

中國《證券時報》報道，據瞭解，目前華為在印度市場主要有兩大合作夥伴，分別是巴蒂電信（Bharti Airtel）和Vodafone Idea，但巴蒂電信公司已經選擇與愛立信合作，這意味著跟華為的合作將減少。早在2019年，華為已經失去拉加斯坦邦地區的訂單，一旦未來華為失去泰米爾納德邦其餘地區的訂單，華為與巴蒂電信的合作將僅剩下兩個服務區。

在失去這兩大電信合作商的訂單之後，華為已經將2020年印度營收目標下調50%，從原來的7億美元到8億美元之間，下調到3.5億美元到5億美元之間。

中興通訊方面，據中興通訊印度相關負責人此前介紹，「印度市場在中興通訊的海外業務中佔據著非常重要的地位，我們正持續對印度市場進行投資。」

華為、中興通訊對於印度擬禁止其參與5G網絡建設事宜，兩公司均表示暫無回應。