太古施銘倫：未有跡象反映零售酒店業務改善　減派中期息屬例外

太古（0019）上半年虧損達77億元，主席施銘倫在業績發布會上表示，疫情對選下多項業務造成不利影響，其中國泰（0293）更預期未來一段時間不會有明顯復甦，故難以預測下半年整體表現。不過，他指內地的地產及飲料業務復甦進度良好，強調集團財政狀況穩健，即使不出售非核心資產，亦有足夠流動性進行投資。

問到中美衝突對集團的影響，他形容，相關糾紛對全球貿易帶來負面影響，惟集團業務主要集中本地市場，未見有太大影響，而集團紮根香港150年，對香港前景仍有信心，未來會續於中港兩地物色投資機會。

是次減派中期息僅為例外

太古地產（1972）行政總裁白德利表示，上半年港酒店表現慘淡，暫未有跡象顯示下半年會有改善。集團自去年8月起，已向旗下出租物業有困難的租戶減租，下半年仍會繼續提供相關措施。內地零售業務則表現強勁，成都、上海及廣州酒店入住率酒店已回復至健康水平，料下半年勢頭可持續。

他提到，本地寫字樓下半年需求疲軟，由於太古廣場及太古城出租率仍然高企，中長線對寫字樓市場仍有信心。住宅方面，太古早前合組財團投得港鐵黃竹坑上蓋地皮，他指出，集團將加強快發展住宅項目，料未來3至4年可推出3至4個住宅項目，對本地樓市有信心。

派息政策方面，施銘倫表示，集團過去5年一直維持約50%的派息比率，無意改變派息政策，是次減派中期息只是例外，主要由於業績轉差，而末期息預測仍言之尚早，須乎屆時情況及前景而定。