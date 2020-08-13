壹傳媒周一爆升持倉曝光　散戶買貨最多　呢間券商主力出貨

壹傳媒（0282）創辦人黎智英於本周一（10日）因涉嫌違反「港區國安法」被捕，更有約200名警員於將軍澳壹傳媒總部大樓蒐證。消息傳出後，壹傳媒股價當日早上創新低後，午後卻突然落鑊炒上，一度飆逾3倍，收市仍升1.8倍。

不利消息，股價反而暴炒，惹來不少關注。中央結算系統（CCASS）今日更新壹傳媒周一的倉位變化，其中最大持倉的中介人為花旗銀行，持倉佔比由原來的5.11%降至4.73%，減少993.2萬股。

至於持倉錄得最大淨流出的券商則是美資行盈透證券（Interactive Brokers，簡稱IB），持股量由4,508.8萬股，單日減少2,445萬股至2,063.8萬股，佔比亦由1.71%減至0.78%，為當日出貨最多的券商。

另一邊廂，買入最多的中介人則是富途證券及中銀香港，兩者均是中資券商，相信客戶以散戶為主。其中富途淨增加2,712.4萬股，持倉佔比由0.55%大幅增至1.58%；至於中銀香港淨增加則由1.37%增至1.95%。

周一同周二股價累彈25倍

本周壹傳媒股價波動稱得上是港股市場，其中一件奇事，周一曾跌至歷史低位0.075元，並從此水平起步爆炒至周二的高位1.96元，兩個交易日累升達25倍！周二當日成交股數更達40.86億股，換手率高達155%，若撇除大股東的持倉，以可供交易的街貨量計換手率則高達470%。

不過，壹傳媒周三及周四均見顯著回吐，兩日分別錄得逾四成跌幅，令股價亦由高位1.96元暴插八成，至今日的收市價0.38元。