銀河娛樂: 料經濟復甦後　恢復正常派息

新冠疫情下賭場幾乎全面停頓，澳門博彩企業受重創。銀河娛樂（0027）主席呂志和表示，新冠肺炎疫情下，公司旗下賭場人流及收入影響較大，導致上半年轉盈為虧，錄得股東應佔虧損約28.56億港元，截至6月底止中期業績，經調整EBITDA為虧損10.87億元，並且決定不派發股息。

財務總監戴力弘解釋，集團的派息政策是按個別情況去審視，本次集團希望保留現金以度過新冠肺炎疫情，以及將資金用於繼續發展路氹銀河娛樂第三、四期項目，保障澳門就業等情況而決定。他又希望隨着經濟慢慢復甦，料日後很快恢復派息。

銀娛主席呂志和指出，雖然昨日已恢復珠海戶口居民和居住證持有人赴澳的自由行及團隊遊簽注，並預料8月底前擴展到廣東省，9月底前伸延至全國，但對於市場何時能全面復甦屬言之過早。他表示對於所有防疫工作都不會放鬆，防疫意識亦不會鬆懈，疫情持續將會對公司的財務表現構成負面影響，但他對銀娛中、長期的前景保持樂觀。

此外，呂耀東透露，集團目前「燒錢」（每日營運成本）速度由第一季每日平均340萬美元，降至第二季的250萬美元，當中包括考慮到薪金對員工生活水平的調節。而個人遊恢復後，希望所有員工都可以上班，不用放無薪假。

中場及貴賓廳收益

期內，銀娛上半年虧損約28.56億港元，去年同期則錄得盈利83.15億元；淨收益為62.23億元，按年大減76%。銀娛博彩收益總額為60.06億元，按年減少80%；中場博彩收益總額為29.53億元，按年減少80%；貴賓廳博彩收益總額為27.9億元，按年減少81%；角子機博彩收益總額為2.63億元，按年減少78%。

銀娛指出，正繼續推進路氹第三、四期，以及度假城的設施提升工程，會按原本計劃進行，並會與政府互相配合，並足以配合日後向外發展。由於世界各地持續受到新冠肺炎影響，日本方面的時間表也可能因此受到影響，但集團仍繼續跟進在日本的發展機遇並按情況調整。

該公司續稱，其資產負債情況仍然表現穩健，現金及流動投資達498億元，亦接近沒有負債。