恒指低開158點　「染藍」大熱阿里跌1%　壹傳媒升逾30%

財經快訊
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恒生指數公司今日﹙14日﹚收市後將公布季檢結果，染藍熱門包括美團（3690）及阿里（9988）。恒指成份股一旦出現變動，勢影響港股走勢。《香港01》將全日跟進港股及季檢的最新消息。

【10:50】恒指倒升12點

恒指反彈，最新升12點，報25242點；恒生科技指數報7034點，升2點；國企指數報10285點；升40點。

【10:00】壹傳媒股價升三成

壹傳媒（282）升逾0.1元，最高升至0.54元，其後回落，最新報0.495元，升30%。

【09:20】恒指低開158點

恒生指數跟隨美股走勢偏軟，開市跌158點或0.6%，報25072點；恒生科技指數報7019點，跌12點；國企指數報10199點；跌45點。

恒指今日收市後公布季檢結果，當中最有機會染藍的阿里巴巴（9988）跌1%，開市報245.8元；美團（3690）升不足1元；網易（9999）跌2.4%。

騰訊（0700）低開1.5%，報502.5元，其遊戲《要塞英雄》遭蘋果應用商店下架；小米（1810）高開0.3%。

港交所（0388）低開0.4%報370.4元；滙控（0005）跌1.7%，報34.8元。

另外，SOHO中國（0410）跌逾8%，公司此前宣布終止與海外金融投資者私有化討論。新股方面，智勤控股（9913）首掛開報0.385元，較上市價0.52元低26%，市前成交3,513萬股。

內地股市初段個別發展。上證指數報3315點，跌5點，跌幅0.15%；深證成份指數報13278點，跌11點，跌幅近0.1%；創業板指數報2632點，升9點，升幅0.38%。

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