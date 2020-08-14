【持續更新】恒指中午跌47點　「染藍」大熱阿里跌1%　美團漲5%

恒生指數公司今日﹙14日﹚收市後將公布季檢結果，染藍熱門包括美團（3690）及阿里（9988）。恒指成份股一旦出現變動，勢影響港股走勢。《香港01》將全日跟進港股及季檢的最新消息。

【14:37】亞太區股市普遍高收

亞太區股市普遍高收，日股升22289點，升39點或0.2%，澳洲ASX 200指數收市報6126點，升35點或0.6%，台灣加權指數收市報12795點，升32點或0.3%，惟南韓KOSPI指數收市報2407點，跌30點或1.2%。

【12:00】恒指中市收跌47點

恒指中午收報25184點，跌47點；國指升25點，報10270點。騰訊控股（0700）跌幅收窄，跌0.2%，報509點；阿里（9988）跌1.21%，報245.2元；美團點評（3690）升5.5%，報223元。

【11:25】恒指轉跌47點

恒指最新跌47點，報25183點；國指升16點，報10261點。李寧（2331）中期盈利跌14%，現升7.7%，報31.35元。壹傳媒（282）升幅收窄至14%，報0.435元。

【10:50】恒指倒升12點

恒指反彈，最新升12點，報25242點；恒生科技指數報7034點，升2點；國企指數報10285點；升40點。

壹傳媒（282）升幅收窄至21%，報0.46元。

【10:00】壹傳媒股價升三成

壹傳媒（282）升逾0.1元，最高升至0.54元，其後回落，最新報0.495元，升30%。

【09:20】恒指低開158點

恒生指數跟隨美股走勢偏軟，開市跌158點或0.6%，報25072點；恒生科技指數報7019點，跌12點；國企指數報10199點；跌45點。

恒指今日收市後公布季檢結果，當中最有機會染藍的阿里巴巴（9988）跌1%，開市報245.8元；美團（3690）升不足1元；網易（9999）跌2.4%。

騰訊（0700）低開1.5%，報502.5元，其遊戲《要塞英雄》遭蘋果應用商店下架；小米（1810）高開0.3%。

港交所（0388）低開0.4%報370.4元；滙控（0005）跌1.7%，報34.8元。

另外，SOHO中國（0410）跌逾8%，公司此前宣布終止與海外金融投資者私有化討論。新股方面，智勤控股（9913）首掛開報0.385元，較上市價0.52元低26%，市前成交3,513萬股。

內地股市初段個別發展。上證指數報3315點，跌5點，跌幅0.15%；深證成份指數報13278點，跌11點，跌幅近0.1%；創業板指數報2632點，升9點，升幅0.38%。