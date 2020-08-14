李寧半年少賺14%不派息　股價曾升一成破頂

李寧（2331）公布上半年業績，期內溢利為6.83億元（人民幣，下同），按年跌14%，而扣除去年同期一次性與經營無關的損益，淨溢利則升約22%，不派中期息。業績公布後，李寧股價曾升10.4%，高見32.15元，成交3.23億元。

期內集團收入跌1%至61.81億元，毛利率減少0.2個百分點至49.5%，集團解釋，現金循環週期改善，由去年32天縮減至30天，由於首季線下門店停業導致零售流水停滯，經營活動現金流量按年顯著跌至4.79億元。

截至今年6月底止，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得中單位數下降。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）得10%至20%高段下降，其中零售渠道及批發渠道錄得錄得10%至20%低段下降，而電子商務虛擬店舖業務增長20%至30%。

截至今年6月底止，於是中國李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5,973個，較上一季末淨減少252個，本年至今淨減少476個。李寧YOUNG銷售點數量共計1,010個，較上一季末淨減少16個，本年至今淨減少91個。

李寧表示，今年上半年疫情爆發影響著人們的生活及市場秩序，集團運營情況和財務表現都有一定程度承壓。集團利用自身資源與優勢，力將疫情影響降到最低，並相信疫情將加速行業整合。隨著人們加強體育鍛煉和健康生活意識，對集團未來的發展仍然充滿信心。