中國連續七個工作日購買美國大豆　單周購買量創近三年新高

美國農業部連續七個工作日公布與中國企業購買美國大豆有關的消息，此外在截至8月6日當週中國對美國大豆的購買量創近三年以來新高。

據《路透》周四（13日）報道，美國農業部當天發佈報吿稱，中國買家簽訂了19.7萬噸美國大豆的購買合同，這是美國政府連續第七個工作日公布與此有關的內容。

根據美國農業部在12日公布的另一份報吿內容，截至8月6日的一週中美國大豆對華銷量總計為213萬噸，創下自2016年11月以來新高。

受此影響，芝加哥期貨交易所大豆期貨價格13日上漲1.6%並觸及近10日高位。

採購高粱數量創新高

此外中國在最近一周大量購買美國高粱與牛肉，其中高粱購買量總計696,344噸，創下有記錄以來最大規模，牛肉購買量為1,927噸，創自2002年以來新高紀錄。

據瞭解，路透社8月10日曾援引多名業內人士的說法稱，為了滿足國內養殖業對飼料的需求，中國相關企業計劃在現有的巴西大豆供應接近枯竭之後，最大限度地利用美國大豆收穫季，此舉意味着中國將在第四季度大量增購美國大豆。

另一方面，中國商務部部長助理任鴻斌在8月13日舉行的國務院政策例行吹風會上就「中方是否準備在未來幾個月增加從美國的進口」這一問題進行了回應。

他表示，自今年1月份中美兩國簽署第一階段經貿協議以來，中方認真落實協議併為推動協議執行做了大量工作。但新冠肺炎（COVID-19）疫情和美國加嚴對華出口管制等限制措施，對一些商品和服務的進口無疑產生了一定影響，因此在當前形勢下需要雙方共同努力，加強合作，共克時艱。

料中美雙方周六會晤

他還指出，希望美方停止對中國企業的限制措施和歧視性做法，為落實第一階段經貿協議創造條件。

預計8月15日中美經貿高級別磋商牽頭人將舉行視頻會晤，屆時雙方將就第一階段貿易協議的執行情況進行審核，此外有消息稱，中方就將「多家中國科技企業近期遭美方打壓」一事與美國進行磋商並試圖得出此事的解決方案。