新世界「香港製造」成人兒童口罩　8月17日公開預售

鑑於「新冠肺炎」疫情嚴峻，口罩仍然是市民防疫的必需品，為協助社區抗疫，新世界發展有限公司自8月17日下周一起公開預售早前預留的一批本地生產口罩。

成人口罩有白、灰、綠三種顏色可供選擇，分別代表仁愛、勇氣和希望。

包裝口罩將於8月底起，透過集團設於K11 MUSEA、K11購物藝術館及D‧PARK愉景新城的自助口罩售賣機發售。

新世界表示，下周一將於網上預售由集團自家生產並符合ASTM二級標準的成人及兒童口罩共10,000盒，每盒30片裝（獨立包裝）售價由84至108港元不等，視乎顏色而定，訂購以兩盒為單位；其中成人口罩有白、灰、綠三色選擇，分別代表仁愛、勇氣和希望，至於兒童口罩則為白色。

新世界的盒裝口罩將採取「先登記後抽籤」方式供市民訂購。

由於首批供應量有限，盒裝口罩將以「先登記後抽籤」方式，於8月17日（星期一）中午12時至8月21日（星期五）中午12時期間，供市民透過指定網站登記訂購。所有登記者的個人資料只用作集團跟進訂購口罩安排之用，並不會用作其他用途。公開發售的抽籤結果將於8月26日透過電郵公布，中籤者可自行選擇提貨點。口罩預計於9月中送往成功訂購人士所選的服務站或智能櫃，運費為30港元，現有或登記成為New World CLUB會員可獲豁免運費。

購買盒裝口罩的人士可參與「您買一盒，我捐一盒」慈善行動，協助基層及弱勢社群抗疫。

另外，訂購盒裝口罩的市民更可兼做善事，從香港病人組織聯盟、香港婦女勞工協會、長者安居協會、協康會及兒童心臟基金會以上5間指定非牟利機構中，揀選其中一間，集團將捐出與售出同等數量的盒裝口罩予有關機構，轉贈給基層及弱勢社群。

新世界早前宣布自設生產線製作「香港製造」口罩，並與十多間非牟利機構合作通過全港首創的「自助口罩提取機」向受惠基層免費派發口罩。

兒童口罩包裝上印有可愛的Donut and Ah Meow圖案，滿有童趣。

新世界發展「香港製造」口罩訂購詳情

除公開發售部分自家製口罩外，新世界的「自助口罩提取機」等計劃亦會延長至今年10月 31日。