【持續更新】吉利削全年銷售目標6%　午後跌幅擴大至3.5%

美國總統特朗普上周六在記者會上表示，在封禁TikTok後，會向包括阿里巴巴在內的更多其他中國科技企業施加壓力。美團點評「染藍」落空、阿里巴巴、小米集團、藥明生物納入恒指生數，繼續關注新經濟表現。

【13:08】吉利半年少賺逾4成 午後跌幅擴大至3.5%

吉利（0175）已在中午時公布截至今年6月底止中期業績，股權持有人應佔溢利為22.96億元人民幣，按年跌43%，不派息。同時宣布削減今年全年銷售目標6%至132萬輛。

午後吉利跌幅擴大，最新報16.12元，跌3.5%。

【12:07】恒指半日升逾300點

恒指半日升322點，中午收市報25505點；國指中午收市報10450點，升184點，成交額為709.5億元。

美團（3690）染藍落空，今日曾低見209元，其後轉跌為升，中午收市報222元，升1%。至於即將成為藍籌的小米（1810），升7.4%，中午收市報16.48元，阿里（9988）跌0.6%，中午收市報245.4元，重磅股騰訊（0700）回升，中午收市報511元，升0.9%。

將於周三公布中期業績的港交所（0388），半日升1.7%，中午收市報374.8元，另一重磅股滙控（0005），中午收市報34.85元，升0.4%。

內險股成為投資者追捧對象，國壽（2628）中午收市報20.05元，升4.7%，平保（2318）升3.4%，中午收市報85.95元，太保（2601）升3.2%，中午收市報25.45元。

【11:36】內地股市半日高收

內地股市半日高收，上證中午收市報3436點，升76點或2.3%，深成中午收市報13732點，升243點或1.8%，滬深300中午收市報4819點，升114點或2.4%，創業板中午收市報2692點，升24點或0.9%。

【11:16】信和等3股被剔出藍籌 表現各異

信和（0083）等3隻藍籌股遭剔出恒指成份股，今早信和逆市下跌，最新報9.27元，跌2.9%，神華（1088）則升1.9%，最新報13.1元，中國旺旺（0151）跌2.2%，最新報5.75元。

【10:23】港股升幅曾擴大至逾300點

大市升勢擴大，曾重上25510點，升幅逾300點，最新報25473點，升290點；國指最新報10398點，升131點。

其中藍籌新貴小米（1810）升7.5%，最新報16.5元，藥明生物（2269）升2.7%，最新報165.8元，阿里（9988）則逆市下跌0.8%，最新報244.8元。

港交所（0388）升2.1%，最新報376.2元。

【10:19】內地股市上揚 上證挑戰3400點

內地股市普遍上揚，上證挑戰3400點，最新報3398點，升38點或1.2%，深成最新報13568點，升79點或0.6%，滬深300最新報4765點，升61點或1.3%，創業板最新報2653點，跌15點或0.6%。

【09:22】恒指高開29點 美團挫5% 小米藥明升5至6%

恒生指數升29點，開報25212點。國指升34點，開報10301點。騰訊（0700）升0.4%，報508.5元。阿里巴巴（9988）跌1.7%，開報242.6元。美團點評「染藍」落空挫近5%，開報209.2元。

藥明生物納入指數，開市升6%，開報171元。小米集團（1810）則升5%。