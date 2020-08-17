中國社科院報吿：中國「十四五」期末或現1.3億噸糧食缺口

中國社會科學院下屬研究機構農村發展研究所發佈報吿稱，預計到「十四五」期末，中國可能會出現1.3億噸左右的糧食缺口，因此中國農村發展在這段時期的總體思路應以確保國家糧食安全為前提。

根據中國社會科學院發佈的報吿內容顯示，預計到2025年，即中國「十四五」規劃收官之年，中國可能會出現1.3億噸左右的糧食缺口，其中穀物缺口可能會達到2,500萬噸。

此外報吿還指出，預計到2025年中國城鎮化率將達到65.5%；保守估計新增農村轉移人口在8,000萬人以上；農業就業人員比重將下降到20%左右；鄉村60歲以上人口將達到1.24億人並且佔比25.3%，而目前中國農村的發展仍面臨著諸多矛盾與問題，它們包括農民種糧積極性下降、農村老齡化日趨嚴重、農村民生短板突出以及村莊分化日益加劇等。

習近平日前赴吉林考察，他親自走進玉米地，表示出對糧食生產的重視（點擊放大觀看）：

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因此報吿認為，「十四五」時期中國農村發展應以確保國家糧食安全為前提，以深化體制改革和加快科技創新為動力，以進農村產業轉型升級、提升農村公共服務質量等為重點，加快推進美麗鄉村、智慧鄉村和善治鄉村建設，為2035年基本實現農業農村現代化奠定基礎。

據了解，中國國家主席習近平近日對制止餐飲浪費行為作出重要指示，敦促通過立法和監督制止餐飲浪費行為並且要在全社會營造浪費可恥、節約為榮的氛圍。

此外對於外界提出的關於中國糧食安全是否存在隱憂這一猜測，中國國家統計局新聞發言人付淩暉8月14日回應稱，中國的農業基礎不斷夯實，農業供給能力、機械化水準以及糧食生產穩定性均在提高，因此糧食生產能力和穩定性具有充足條件和基礎。