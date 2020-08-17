華為成立半導體投資基金布局「中國芯」　全面突圍開啟

中國企業華為又傳出有大動作，將斥資2億元人民幣與深圳市引導基金等成立創投基金，全面佈局「中國芯」。

據天眼查顯示，8月12日，華為和深圳市引導基金等共同成立了一隻新基金，即深圳市紅土善利私募股權投資基金合夥企業（有限合夥），經營範圍為股權投資，創業投資，註冊資本6億元。

中國通信設備巨頭華為面臨美國政府的全方位堵截，如何突圍成關注焦點。（視覺中國）

除了華為，該新基金的其他有限合夥人（LP）來頭都不小。公開資料顯示，深圳市引導基金成立於2015年，目標規模1,000億人民幣，由中國國內最大的本土創投機構——深創投負責管理，子基金重點投資符合國家、廣東省及深圳市產業規劃的戰略性新興產業，包括新一代資訊技術、生物醫療、智慧裝備、節能環保等行業。

華為發力產業鏈突圍

除了成立創投基金，華為也正在產業鏈的多個領域層層發力，進行突圍。

據中國科技媒體鈦媒體8月17日報道，8月12日，有微博博主爆料稱，由於國際大環境全球領先的晶圓代工廠台積電無法代工華為晶片，導致華為晶片無法生產，華為由此在內部開啟「塔山計劃」。根據消息，華為已經開始與相關企業合作，準備建設一條完全沒有美國技術的45納米的晶片生產線，預計年內建成，同時還在探索合作建立28納米的自主技術晶片生產線。

但「塔山計劃」的真實性並未得到證實。據澎湃新聞報道，華為海思相關人士對記者表示，內部沒聽說「塔山計劃」，問了周圍同事均表示不知情。

此外，上述合作名單中的部分公司明確表態，並不清楚相關計劃。

不過，據《21世紀經濟報道》稱，有接近華為的人士對其表示，近期華為內部確實有關於「塔山」的說法。此外，華為還在近期啟動了「南泥灣」項目，意在規避應用美國技術製造終端產品，一些不受美國影響的筆記本電腦、智慧屏等產品被納入該項目。