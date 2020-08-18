【持續更新】ATMX強勢支持港股　美團再創新高　揚近5%

撰文：區嘉俊
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納指隔晚再創收市新高，收報11129點，升110點。標指接近歷史高位，收報3381點，升9點。道指受累金融及工業股表現，跌86點，收報27844點。
【10:21】美團重拾升勢創新高
美團（3690）上周五染藍落空，昨日股價早段受壓，可是今早已重拾升勢兼且再創新高，高見230元，最新報228.4元，升4.7%，成交額為15.1億元。
至於即將成為藍籌新貴的小米（1810），今日延續升勢，最新報16.66元，升2.8%，阿里（9988）升2.1%，最新報248元。
股王騰訊（0700）升1.7%，最新報513元。
【09:45】舜宇業績後挫一成
舜宇（2382）昨晚已公布中期業績，多賺22.2%，業績公布後，今早股價裂口下挫，最新報132.8元，跌10.4%，成交額為8.1億元。同業丘鈦（1478）今早亦下跌，最新報10.98元，跌5.2%。
【09:20】恒指高開123點
恒生指數高開123點，開報25470點；國指高開47點，開報10433點。騰訊（0700）升2％、阿里巴巴（9988）升2.7%；京東（9618）業績勝預期，股價高開5.5%。
藥明生物（2269）上半年多賺63％，高開0.9%，開報170.5元。平保（2318）續漲0.5%，開報85.9元。