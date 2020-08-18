《路透》﹕內地採取行動打擊網上博彩　澳門貴賓廳賭業料受波及

《路透》報道，中國採取行動查緝線上賭博以協助抑制資本外流，對澳門賭場貴賓廳業務流動性構成打擊。業界指出，今次查緝對貴賓廳業務客戶帶來打擊，因為客戶對透過博彩中介融資存疑。

報道引述澳門博彩業中介人協會理事林繼光指出，當地貴賓廳業務永不能回到2年前的營收水平，除非中國政府可以停止對貴賓廳業務的打壓。

報道亦引述諮詢公司指出，澳門中介行業多年來苟延殘喘，又引述澳門中介公司高層指出，縱使中國政府並無特別針對澳門博彩業本身，但針對洗錢及非法交易卻帶來流動性壓力。

擴大信貸額度或可救貴賓廳業務

在今年6月，中國政府認定跨境賭博資金流季動隱藏國家安全風險。此後線上賭博業融資管道及虛擬貨幣借貸平台已被切斷，主管機構亦已凍結數以千計賬戶，扣押逾2,290億元人民幣資金。

澳門博彩業已受到新冠肺炎疫情影響，縱使內地已宣布從下月23日起，全面恢復內地客前往澳門的簽證辦理，可是有博彩業顧問認為，即使有豪客願意前往澳門，當地中介業提供的資金能力仍受嚴格限制，對賭場營運者帶來更多壓力。若要貴賓廳業務復甦，唯一方法是賭場擴大信貸額度，而不需要來自博彩中介業者相應的現金抵押品，在過去一直是賭場先決條件。