【風球海高斯】8號波隨時殺到　一文睇清港交所開市安排

熱帶風暴「海高斯」逼近本港，天文台預計本港晚間風力有機會進一步增強，考慮在今晚（18日）晚上10時至午夜改發八號烈風或暴風信號。

根據港交所指引，於交易日當日上午7:00或之前解除信號或極端情況和警告，交易將如常進行。若在上午7:00後至9:00期間解除，開市前時段將被取消；而早上交易時段則在「落波」後兩小時恢復交易（開始時間須為整點或30分）。

交易日當日上午7:00或之前解除信號或極端情況和警告，交易將如常進行。（港交所網頁）

早上7點前「落波」如常開市

假如在上午9:00後至11:00期間解除信號，開市前時段及早上交易時段將被取消；而下午交易時段將如常於下午1:00開始。上午11:00後至11:30期間「落波」，下午交易時段將於下午1:30開始。上午11:30後至中午12:00期間解除信號，下午交易時段將於下午2:00開始。若果是中午12:00後始解除信號，便會全日停止交易。

那麼交易時段內「掛8號波」又怎樣？港交所指引註明，若信號或極端情況於下午3:45前發出，交易將於信號發出後15分鐘停止。然而信號或極端情況於下午3:45或之後發出，該交易日將維持正常直至收市競價交易時段完結。