【持續更新】港股午後重開　恒指跌41點　港交所放榜後偏軟

颱風海高斯已遠離香港，天文台在今早11時10分，改掛3號風球，港交所宣布從下午1時30分，港股市場恢復交易。

【13:42】美團再破頂 直撲240元

新經濟股今日再次成為投資者，美團（3690）今日再創新高，最新報238.4元，升1.4%，小米（1810）升3.1%，最新報17.78元，騰訊（0700）則跌0.8%，最新報508元，阿里（9988）跌0.3%，最新報251.2元。

【13:34】港股午後重開 恒指跌41點

颱風海高斯遠去後，港股市場重開，恒指早段跌41點，最新報25325點；國指最新報10381點，跌43點。

在中午已公布中期業績的港交所（0388），最新報378.4元，跌0.2%。

【11:46】內地股市半日低收

內地股市半日低收，上證中午收市報3440點，跌10點或0.3%，深成收市報13623點，跌145點或1.1%，滬深300收市報4786點，跌26點或0.5%，創業板收市報2641點，跌60點或2.2%。

【10:07】內地股市早段向下

內地股市早段表現疲弱，上證最新報3434點，跌16點或0.5%，深成最新報13645點，跌122點或0.9%，滬深300最新報4786點，跌26點或0.5%，創業板最新報2661點，跌39點或1.5%。