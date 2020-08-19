中海油半年少賺65.7%　降全年產量目標　削全年資本開支預算百億

新冠肺炎疫情及國際油價「斷崖式」下跌，對石油公司經營造成巨大影響。中海油（0883）今日公布上半年業績，收入為745.6億元（人民幣‧下同），按年跌31.78%。集團合併淨利潤103.83億元，亦按年倒退65.7%。派發中期息20仙，按年減近四成。

中海油指，為面對低油價挑戰及保持中國海域投資力度，將全年資本支出計劃由850億至950億元，下調為750億至850億元，全年產量目標亦由5.2億至5.3億桶，下調5.05億至5.15億桶油當量。

上半年淨產量按年增6.1%

集團又續指，上半年實現淨產量2.579億桶油當量，按年增長6.1%，主要來自中國海域效益較好的油氣田。同時，集團上半年共獲得5個勘探發現，成功評價20個含油氣構造。

中海油稱，為應對國際油價大幅下跌，集團將每桶油主要成本進一步下降至25.72元，每桶油操作成本降至6.5元，創十年來新低。

中海油續稱，數碼化轉型成果初現，傳統管理模式正向數字化和智能化跨越：「雲」辦公在疫情期間亦得到初步檢驗。同時 ，「智慧油田」的建設亦得到成果。渤海20多個油田應用「智能分注」技術，油氣採收率大大提高；無人平台實現遠程控制下的生產操作、關停復產、智能巡檢等功能。