有人冒認舉辦亞姐台灣賽！　亞視澄清：只授權唯一獨家承辦單位

有人冒認舉辦亞姐台灣賽！亞洲電視（0707）發澄清公告，集團注意到近日出現有人以「亞洲衛視」、「ATV 亞洲衛視」等名字，聲稱已獲得授權本年度第三十二屆亞洲小姐台灣賽區之舉辦權，又透過社交媒體、網絡視頻對外聲稱已獲授權，並在相關網站及社交媒體發佈於2020年7月1日正式開始接受報名。

亞洲電視澄清，從沒授權該等機構及人士舉辦本年度第三十二屆亞洲小姐台灣賽區，並重申與該等機構及人士沒有任何關連或關係。

集團亦強調，亞洲電視為亞洲小姐商標的唯一品牌合法持有者，並已授權台灣亞洲心動娛樂有限公司，一家依據台灣法律設立的有限責任公司，作為本年度第三十二屆亞洲小姐競選台灣賽區唯一指定承辦招募及獨家承辦單位。

去年以1500萬元授權深圳企業主籌活動

早於今年6月17日，亞視已發公告指出有人以「亞洲衛星電視」﹑「亞洲星匯」等名字，聲稱獲得籌辦二零二零年亞洲小組大中華賽區/海外賽區，該等機構及人士透過社交媒體﹑網絡視頻，例如對外聲稱已獲授權籌辦二零二零年亞洲小姐選舉。

當時公司指出，從沒授權該等機構及人士籌辦二零二零年亞洲小姐大中華賽區/海外賽區，及重申公司與該等機構及人士沒有任何關連或關係。

亞姐為香港其中一項歷史最悠久的選美活動。去年初時亞視管理層指出，已授權深圳道一企業主辦亞姐，簽下5年合約，每年授權費為1,500萬元。