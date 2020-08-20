【持續更新】內地股市低收　上證失守3400點

美股隔晚三大指數下挫，聯儲局上月政策會議紀錄顯示，委員擔心美國經濟復蘇充滿不確定性。道指收市報27692點，跌85點。納指曾創新高，收市報11146點，跌64點。標指收報3374點，跌14點。

【15:48】內地股市低收 滬深兩市皆跌逾1%

內地股市低收，上證收市報3363點，跌44點或1.3%，深成收市報13320點，跌159點或1.2%，滬深300收市報4679點，跌61點或1.3%，創業板收市報2587點，跌24點或1%。

【14:45】亞太區股市普遍下跌

亞太區股市低收，日股跌229點或1%，收市報22880點，澳洲ASX 200指數收市報6120點，跌47點或0.8%，台灣加權指數收市報12362點，跌416點或3.3%，南韓KOSPI指數收市報2274點，跌86點或3.4%。

【12:06】恒指半日跌逾500點

恒指半日跌516點，報24662點；國指中午收市報10103點，跌209點，成交額為665.7億元。

友邦（1299）今早公布中期業績後，成為投資者沽貨對象，中午收市報71.2元，跌4.6%。

至於重磅股騰訊（0700）跌0.5%，中午收市報503.5元。

會在今日收市後公布首財季業績的阿里（9988），中午收市報252.4元，跌1.2%。

【11:48】內地股市半日低收

內地股市半日低收，上證中午收市報3371點，跌36點或1.1%，深成中午收市報13325點，跌155點或1.2%，滬深300中午收市報4680點，跌59點或1.3%，創業板中午收市報2583點，跌29點或1.1%。

【10:43】港股跌500點

港股跌勢加劇至500點，最新報24678點，跌500點；國指最新報10109點，跌203點。

【10:38】美聯工商舖股價曾飆一倍

金管局放寬非住宅物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，最高按揭成數由四成上調至五成，今日起生效。美聯工商舖（0459）股價今早曾見0.144元，升100%，現報0.117元，升62.5%。

【10:34】九毛九逆市破頂升5%

九毛九（9922）逆市升5%，高見16.8元破頂，市盈率達135倍，該股將於8月24日公布業績。

九毛九早前獲納入恒生綜指，很有可能於9月納入港股通。

【09:48】恒大健康被指股權集中 股價跌逾6%

恒大健康（0708）昨晚被證監會指出公司股權集中，受到消息拖累，今早股價失守30元，最新報29.7元，跌6.3%，成交額為5,315.1萬元。

【09:39】內地股市早段向下 上證失3400點

內地股市早段下跌，上證最新報3385點，跌22點或0.7%，深成最新報13408點，跌72點或0.5%，滬深300最新報4707點，跌33點或0.7%，創業板最新報2607點，跌5點或0.2%。

【09:22】恒指開市跌123點 友邦績後升0.5%

恒生指數開報25055點，跌123點；國指低開79點，開報10233點。友邦（1299）績後靠穩，逆市升0.5%，開報75元。

騰訊（0700）高開0.4%，開報504元。阿里巴巴（9988）今公布業績，開市跌0.55%，開報254元。美團（3690）開市升逾2%，開報236元。