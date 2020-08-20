平安好醫生收入增長20.9%　委葉瀾為CFO

平安好醫生（1833）公布中期業績，股東應佔虧損收窄21.6%至2.14億元（人民幣．下同）。

截至6月，註冊用戶數3.462億人，較去年末增加3,100萬人或9.8%。MAU按年增長7.3%至6,730萬人。MPU按年增長32.3%至300萬人。平均付費用戶轉化率5.1%，上升1.4個百分點。

上半年，收入增長20.9%至27.5億元，當中在線醫療收入增長107%至6.95億元，主要來自於會員服務類產品，及伴隨在線問診服務產生的電子處方購藥等業務的顯著增長。消費型醫療增長12.2%至4.35億元，健康商城增長3.7%至15.1億元，健康管理和互動增長14.6%至1.07億元。

在線醫療收入增逾倍

毛利方面，整體毛利升67.1%至8.22億元，毛利率升8.3個百分點至29.9%。其中，在線醫療毛利增長123.6%至3.79億元，毛利率增4.1個百分點至54.6%。消費型醫療毛利增長57.3%至2.13億元，毛利率增14個百分點至48.9%。健康商城毛利增長29.1%至1.38億元，毛利率增1.8個百分點至9.2%。健康管理和互動毛利增長14.4%至9,098萬元，毛利率跌0.1個百分點至84.7%。

平安好醫生同日公布，葉瀾獲委任為公司總經理助理兼首席財務官，今日起生效，其曾先後就職於麥肯錫、華平投資等機構，並在智聯招聘等互聯網公司擔任高管。