【阿里巴巴業績】上季非公認會計準則淨利潤升28% 收入增長34%

阿里巴巴（9988）公布6月底止季度業績，上季Non-GAAP（非公認會計準則）盈利按年增長28%至為394.74億元（人民幣．下同）；Non-GAAP自由現金流為365.7億元。

6月份，中國零售市場移動月活躍用戶數為8.74億，較3月份淨增長2,800萬；年度活躍消費者為7.42億，單季淨增長1,600萬。2020年6月，淘寶特價版的移動月活躍用戶數約4,000萬。

期內，收入按年增長34%至1,537.51億元。當中，核心商業業務按年增長34%至1,333.18億元，經調整EBITA利潤率下跌3個百分點至38%。其中，中國區零售商業收入增長34%至1,013.21億元，天貓GMV增長27％帶動佣金收入增長17%，增長步伐不同步因快消品和消費電子品類實現快速增長。

雲計算收入按年增59%

雲計算收入按年增長59%至123.5億元，主要由於公有雲及混合雲收入均實現增長，並反映來自每位客戶的平均收入增長，雲計算經調整EBITA利潤率為負3%，

由於自研線上遊戲業務已跨越了孵化階段，該業務的收入由創新業務及其他分部重分類至數字媒體及娛樂分部。數字媒體及娛樂分部收入增長9%至69.94億元。創新業務及其他的收入減少6%至10.94億元。