新巴及城巴易手　新創建以32億元出售　國際投資財團接貨

新創建（0659）出售旗下新巴及城巴！由Templewater Bravo Holdings Limited牽頭，聯同營運夥伴Ascendal Group Limited和投資夥伴漢思能源有限公司，從新創建集團購入新世界第一巴士服務有限公司 (「新巴」) 及城巴有限公司 (「城巴」) 的全部權益，總作價為32億元。

新巴及城巴共有逾5,000名員工，營運約200條路線及擁有一支超過1,700架巴士的車隊，每日服務約100萬人次。

Templewater Bravo 是善水資本旗下Templewater I, G.P. 管理及控制的投資公司。善水資本是一間私募股權投資公司，由 Investec Bank plc（天達銀行）與張堃合作成立。Templewater Bravo將持有新巴及城巴超過90%權益。

總部設在英國的Ascendal是公共交通服務營運專家。

新巴及城巴董事總經理鍾澤文（左）陪同善水資本管理合伙人馬良 （Nicolas de Mascarel）參觀車廠，並在車廂合影。（公司提供）

員工現有薪酬待遇等不變

交易完成後，新巴及城巴的董事會將會有所變動。當中，新創建集團行政總裁馬紹祥及3位新巴及城巴現有的管理層成員，包括董事總經理鍾澤文、人力資源及財務總監吳智光和工程總監李廣威將留任董事會。

雖然目前的經營環境因疫情而變得困難，但 Templewater Bravo 將盡最大的努力確保業務運作如常。交易完成後，新巴及城巴的現有營運模式將維持不變。員工現有薪酬待遇、僱傭條款及福利保持不變，以達至「保就業，保薪酬，保福利」的目標。

Templewater Bravo承諾與管理團隊和員工繼續合作，以維持新巴及城巴的營運和推動業務增長。

新創建：交易為持份者創造價值

新創建行政總裁馬紹祥表示，是次交易符合集團透過優化業務組合以達致長遠可持續增長的發展策略，並體現審慎的風險管理，為各持份者創造價值。

得的額外財務資源，有助集團在穩固基礎之上捕捉機遇。「相信新巴城巴的新 股東可以延續並進一步提升新巴城巴的優質服務，帶來亮麗前景。」