美三大指數高收　中概股走勢各異　呢隻科網股虧損收窄仍挫逾13%

美國股市三大指數週五（21日）高收，可是熱門中概股卻漲跌不一，當天早些時候發佈上季財報的拼多多股價暴跌13.52%。

道指漲190.60點，或0.69%，報27930.33點；納指漲46.85點，或0.42%，報11311.80點；標普500指數漲11.65點，或0.34%，報3397.16點。

納指當天最高上漲至11326.21點，標普500指數最高上漲至3399.96點，兩者均再次創下歷史新高。

在多種紓困措施的支持下，美股走勢目前基本已與美國經濟基本面脱鈎。（Reuters）

熱門中概股則表現各異，阿里巴巴 （9988）漲3.04%、京東（9618）漲1.41%、新浪漲0.53%、微博漲0.51%、百度跌0.83%、愛奇藝漲0.58%、嗶哩嗶哩跌0.18%、網易（9999）漲1.19%、網易有道跌6.61%、新東方漲1.67%、跟誰學漲2.36%、攜程漲0.43%、途牛漲4.72%。

至於在周五公布上季業績的拼多多，單日暴跌13.52%。儘管該公司當季營收與用戶數量出現明顯提升，但仍未實現扭虧為盈。數據顯示，該公司當季實現營收121.93億元（人民幣。下同），按年增長67%；歸屬於普通股股東的淨虧損為7,724萬元，較去年同期的虧損4.11億元大幅收窄。

此外本周美股上漲主要得益於大型科技股的上漲，蘋果成為首家市值突破2萬億美元的美國上市公司，亞馬遜、穀歌母公司Alphabet、微軟、特斯拉均錄得較大漲幅，促使納指本週累計上漲2.65%。