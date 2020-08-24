恒指半日升369點　騰訊、友邦升4%領軍（持續更新）

撰文：區嘉俊
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標普500指數上周收於紀錄高位，股票市場回到了疫情大流行前的水平。美團點評上周五公布業績，美總統特朗普擬允美企在華使用微信，留意美團及騰訊開市表現。另外，今日有思摩爾、保利物業、九毛九等公布業績。
【12:07】恒指中午收報25483點 升369點
恒指半日升369點，收報25483點。國指升124點，報10336點。騰訊、友邦升約4%，領軍大市。
美團跌至236.2元後反彈，中午報247.2元，升近1%。阿里巴巴升3.6%、京東升近3%。
【11:18】港視升逾6% 創新高
香港電視（1137）升6%，報9.58元，成交額約9,000萬元。
【10:06】恒指升近400點
恒指持續上揚，最新升386點，報25500點；科技指數升63點，報7232點，國企指數升122，最新10336點。
【09:30】新創建升近4% 賣巴士業務
新創建﹙0659﹚以32億元出售新巴及城巴業務，股價開市升近4%，現報6.84元，升3.63%。
【09:20】恒指高開238點
恒生指數高開238點，開報25352點。國指高開92點，報10304點。
騰訊（0700）升3.8%，開報537.5元。美團（3690）續後跌0.4%，開報244.2元。阿里（9988）升3.2%，開報261元。友邦（1299）升1.2%，開報75.95元。中銀香港（2388）升逾1%。