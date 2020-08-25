全球央行年會在即　關注美聯儲主席鮑威爾發言內容

2020年的全球央行年會將以線上方式舉行，其中美聯儲（FED）主席鮑威爾（Jerome Hayden Powell）講話備受關注。

據《路透》報道，自2007年至2009年金融危機以來，歷任美聯儲主席都利用全球央行年會的主旨演講來暗示貨幣政策或經濟前景的重要轉折。

2020年的市場情況發生了最富戲劇性的變化。在美聯儲購買資產的刺激下，股市已經完全扳回疫情引發的跌幅，目前處於紀錄高點附近，同時債券收益率仍接近紀錄低點。

一個主要問題是，在美聯儲9月政策會議之前，美聯儲是否會將通脹目標改為平均通脹目標，後者將使通脹率在加息前高於之前預估的水準。

鑑於全球央行已推出約9萬億美元刺激措施，投資者一直在加大對通脹的押注。黃金是一種受歡迎的對沖通貨膨脹和美元貶值的工具。2020年迄今為止，黃金價格已上漲28%，美元則跌至兩年低點附近。

在全球經濟努力擺脫新冠肺炎疫情衝擊之際，美聯儲試圖在未來幾年刺激通脹，以避免陷入螺旋式通縮。

平均通脹率目標將允許通脹率在一段時期內上升，以便彌補其低於美聯儲目標的那些時期。和大多數央行一樣，美聯儲將通脹目標定在2%，但在過去10年的大部分時間裏都未能達到這一目標。鑑於利率接近歷史最低水準，美聯儲刺激經濟的手段已經不多。

8月19日公佈的美聯儲7月會議記錄顯示，將借貸成本維持在低位的一個工具，收益率曲線控制，可能暫時不在討論之列，但一些人認為，美聯儲可能會將部分購債轉向較長期債券。