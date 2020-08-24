報道︰字節跳動投資者擬用股權為競購TikTok融資

知情人士透露，中國企業字節跳動的投資者正在進行談判，希望利用他們在這家公司所持股權，為收購字節跳動旗下TikTok提供資金。

據中國財聯社8月24日報道，字節跳動一直在與包括微軟在內的潛在收購者進行談判，希望剝離TikTok的北美、澳洲和新西蘭業務。

消息人士稱，包括投資公司General Atlantic在內的一些字節跳動投資者正競相持有TikTok出售資產的大量股份。根據重組計劃，微軟或甲骨文可能會獲得這些資產的少數股權。消息人士表示，TikTok擬出售的資產價值可能在250億至300億美元之間。TikTok和General Atlantic均拒絕置評，而字節跳動、微軟和甲骨文均未立即回應置評請求。

TikTok此前宣佈將於當地時間8月24日起訴美國總統特朗普（Donald Trump）。在此之前，TikTok在一份聲明中指責美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程式。

8月23日，總部位於美國洛杉磯的TikTok發佈聲明，稱「近一年來，他們懷著真誠的態度，尋求跟美國政府溝通，針對他們所提出的顧慮提供解決方案。但美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程式，甚至試圖強行介入商業公司談判。為確保法治不被摒棄，確保公司和用戶獲得公正的對待，我們將通過訴訟維護權益」。