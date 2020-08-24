TikTok美國業務如何處罝　字節跳動全球董事會據報現重大分歧

中國企業字節跳動的高速增長曾給投資者帶來巨大回報，但在特普朗（Donald Trump）政府針對中國短視頻平台TikTok的極限施壓下，美國投資人與創始人張一鳴之間產生了裂痕。

內媒《財經》雜誌8月24日報道，一位要求匿名的知情人士稱，矛盾點聚焦在是否盡儘快出售TikTok美國業務上。「張一鳴在處理 TikTok 美國業務這件事上，與美國投資人意見不同。近期董事會上發生過激烈的爭論。」

TikTok正式就美國交易禁令起訴特朗普政府。（Reuters）

據科技媒體《The Information》報道，字節跳動從2012年的天使輪至今經歷了 7次融資。在其一系列投資者名單中，不乏 Sequoia Capital（紅杉資本）、SIG（海納）、Tiger Fund（老虎基金）、GA（泛大西洋資本）等西方金融巨頭，以及一些中國知名的投資機構和科技公司。

8月24日，路透社報道稱，部分字節跳動投資方正在討論以其所持字節跳動中國股權，置換TikTok的股權。

張一鳴等對如何處理 TikTok 美國 或無控制權

這些美國投資方希望讓張一鳴徹底剝離TikTok。按照這個設想，投資方將控股 TikTok，再引入微軟或甲骨文等美國公司作為小股東，以期特朗普政府放棄封殺 TikTok的總統令。

另外，接近字節跳動股東的知情人士稱，在當前字節跳動的公司治理結構下，創始人張一鳴及其管理團隊對如何處理 TikTok 美國並無絕對的控制權。

首先是董事會和股東的限制。按規定，字節跳動處置重大資產需要至少過半數的董事同意，獲得董事會的批准。而在股東層面，擁有優先股的投資人股東通常對重大事項還有一票否決權。

如果字節跳動在發展過程中曾經有海外債權融資，海外的債權人也有權幹預公司的資產處置。

「如果張一鳴及其管理團隊的最終決策行為明顯不符合股東利益，股東可以召集董事會，要求罷免張一鳴的職務，甚至可以據此起訴張一鳴。」 該知情人士說。

留給張一鳴的時間不多了。7月23日的公開報道顯示，包括Coatue在內的一些字節跳動風險投資者，催促張一鳴出售TikTok的多數股權。據知情人透露，泛大西洋資本的Bill Ford等董事近日已經聯合提出TikTok美國出售交易方案，並催促張一鳴決策。

最新的消息是，字節跳動將於8月24日，發起對美國總統特朗普的訴訟。起訴的依據是，8月6日行政令援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），並沒有遵循正當程式。同時，據CNBC報道，字節跳動正在做最壞的打算，開始準備TikTok美國業務的「關停預案」，以確保即使該應用在美國被關停，其員工也能繼續獲得報酬。