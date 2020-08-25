【持續更新】京東業績後屢創新高　今早破300元

全球就有關新冠肺炎疫情的疫苗，再傳出新消息，帶動美國三大指數上揚，其中道指企穩28000點，為今年2月下旬以來首次，標普指數及納指再創新高。市場人士正關注亞太區股市表現。

【09:39】京東再創新高

京東（9618）公布業績後股價持續上揚，今早股價更升穿300元，最新報300.4元，升0.5%。

【09:36】康師傅績後抽升逾1成

昨日己公布中期業績的康師傅（0322），今早股價明顯抽升，曾高見15.48元，最新報15.02元，升10.8%。

截至今年6月，該公司營業額增加8%至329.3億元人民幣，賺23.8億元人民幣，增長58.4%，不派息。

【09:32】內地股市早段上揚

內地股市今早上揚，上證最新報3393點，升6點或0.2%，深成最新報13687點，升20點或0.2%，深成最新報4771點，升15點或0.3%，創業板最新報2686點，升1點或0.1%。

【09:29】美團回軟 阿里上揚

恒指高開35點，最新報25586點；國指最新報103432點，高開5點。

美團（3690）今早回軟，最新報264.6元，跌0.5%，阿里（9988）升2.1%，最新報270元，小米（1810）升0.3%，最新報18.5元。