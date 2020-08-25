ATMX普遍低收　恒指回吐65點　申洲績後抽升近8%

全球就有關新冠肺炎疫情的疫苗，再傳出新消息，帶動美國三大指數上揚，其中道指企穩28000點，為今年2月下旬以來首次，標普指數及納指再創新高。市場人士正關注亞太區股市表現。

【16:51】恒指跌65點

恒指收市報25486點，跌65點；國指收市報10291點，跌45點，成交額為1,287.7億元。

近期強勢的美團（3690）大跌3.1%，收市報257.6元，阿里（9988）則創新高，收市報269.2元，小米（1810）跌1.7%，收市報18.12元。

內房股表現疲弱，碧桂園（2007）跌2.3%，收市報10.16元，潤地（1109）跌2.8%。

手機設備股亦下跌，舜宇（2382）失守120元，收市報119元，跌4.8%，瑞聲（2018）跌7.4%，收市報49.1元。

不過在中午已公布中期業績的申洲（2313），曾高見131元，收市報119.2元，升7.9%。

【14:09】亞太區股市普遍高收

亞太區股市普遍高收，日股升307點或1.3%，收市報23293點，澳洲ASX 200指數收市報6153點，升23點或0.4%，台灣加權指數收市報12758點，升111點或0.9%。

【14:03】政府放寬食肆夜市堂食安排

政府從周五起放寬食肆晚市堂食安排，可以每枱坐2人﹑每晚提供堂食服務至晚上9時。受到有關消息刺激，大家樂（0341）午後倒升，最新報18.24元，升0.9%，大快活（0052）升0.8%，最新報19.04元，翠華（1314）升9.2%，最新報0.355元，太興（6811）升4.6%，最新報1.37元，敘福樓（1978）跌2.1%，最新報0.465元。

【13:32】申洲績後曾高見131.1元

申洲（2313）已公布中期業績，半年多賺4%，派中期息90仙，股價曾抽升逾18.6%，最新報118.6元，升7.3%。

【13:08】內房股勢弱 碧桂園績後跌近2%

內房股表現疲弱，中午已公布中期業績的碧桂園（2007），午後跌幅擴大，最新報10.2元，跌1.9%，中海外（0688）跌2.3%，中午收市報22.9元，潤地（1109）跌3.1%，中午收市報34.3元，龍湖（0960）跌1.1%，中午收市報40.05元。

【12:03】恒指半日跌135點

恒指中午收市報25416點，跌135點；國指中午收市報10259點，跌76點，成交額為716億元。

科技股今日走勢個別，騰訊（0700）跌1.6%，中午收市報539.5元，小米（1810）跌2.6%，中午收市報17.96元，美團（3690）跌2.7%，中午收市報258.6元，阿里（9988）再創新高，中午收市報269.4元，跌1.9%，京東（9618）同樣創新高，中午收市報300.2元，升0.4%。

港交所（0388）跌1.1%，中午收市報376.8元。

其他金融股方面，友邦（1299）跌0.7%，滙控（0005）升1.8%，中午收市報34.5元。

【11:46】內地創業板升1%

內地股市走勢個別，上證中午收市報3379點，跌6點或0.2%，深成中午收市報13688點，升21點或0.2%，滬深300中午收市報4767點，升11點或0.2%，創業板中午收市報2710點，升25點或1%。

【11:41】西藏水資源捱挫逾17%

農夫山泉（9963）今日起招股，同為從事樽裝水業務的西藏水資源（1115），今日股價卻未受到同業招股刺激而向下，最新報0.66元，跌17.5%。

【09:39】京東再創新高

京東（9618）公布業績後股價持續上揚，今早股價更升穿300元，最新報300.4元，升0.5%。

【09:36】康師傅績後抽升逾1成

昨日己公布中期業績的康師傅（0322），今早股價明顯抽升，曾高見15.48元，最新報15.02元，升10.8%。

截至今年6月，該公司營業額增加8%至329.3億元人民幣，賺23.8億元人民幣，增長58.4%，不派息。

【09:32】內地股市早段上揚

內地股市今早上揚，上證最新報3393點，升6點或0.2%，深成最新報13687點，升20點或0.2%，深成最新報4771點，升15點或0.3%，創業板最新報2686點，升1點或0.1%。

【09:29】美團回軟 阿里上揚

恒指高開35點，最新報25586點；國指最新報103432點，高開5點。

美團（3690）今早回軟，最新報264.6元，跌0.5%，阿里（9988）升2.1%，最新報270元，小米（1810）升0.3%，最新報18.5元。