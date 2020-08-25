農夫山泉｜首日招股熱爆　耀才借爆300億孖展　富途極速借150億

有「水中茅台」之稱的內地樽裝水企業農夫山泉（9633），今日起招股，全球發售逾3.88億股，當中在港發售7%，約2,717.6萬股。招股價介乎19.5元至21.5元，一手200股，入場費4,343港元，預計下月8日上市。

若公司最終以19.5元定價，未計及行使超額配售權，公司估值約為2,182億元，若按21.5元定價，未計及行使超額配售權，市值約為2,405億元。以2019年市盈率，介乎44至48倍。

耀才證券（1428）行政總裁許繹彬指，雖然農夫山泉賣水毛利率高，但始終代替品較多，欠缺行業獨特性。（資料圖片）

許繹彬：大市淡靜 唯一新股「物以罕為貴」

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，農夫山泉首日孖展認購反應熱烈，超乎預期，該行早前預留300億元孖展額已經接近「借爆」。他認為，今日大市較淡靜，新股市場又只有一隻農夫山泉可供認購，更顯得農夫山泉「物以罕為貴」；加上近期一些熱爆新股有保證，未來又有中概股上市，新股市場相對安全。

許繹彬指，農夫山泉雖然賣水的毛利率高，但始終有不少市場競爭者，例如康師傅（0322）和西藏水資源（1115），代替品較多，並非有行業的獨特性，首日表現難與思摩爾（6969）、沛嘉醫療（9996）相比。故此他建議散戶量力而為，「如果覺得抽到就走，賺20%就夠咪不妨試下」。

另外，富途證券亦表示，今日認購開始首10分鐘，經過富途認購的金額已超過150億元。至於信誠證券早前預留150億元孖展額，今日已借出140億元；輝立更是借出300億元。單以上述四家券商計算，合共借出約890億元，已錄得逾150倍超額認購。