碧桂園：冀建築機器人明年少量生產　料全年銷售額可按年增1成

碧桂園（2007）今日（25日）舉行線上業續發布會，會上，管理層重點提及發展機器人項目。當中包括，建築機器人業務、智慧餐飲業務及打造現代科技型農業發展。

冀建築機器人明年可少量生產

當中，集團表示，上半年已為建築機器人業務投放約10.3億元（人民幣‧下同）研發費用，當中50項的研發產品中，有約35項已投放工地進行測，期望可以明年進行少量的生產，後年將會有營業的收入。

而智慧餐飲業務中，集團指現時已有約6間的門市正進行營業。當中包括煲仔、雪糕機器人進入量產階段，而咖啡機、漢堡機亦進入小批量試產階段。

派息將維持穩定比例

被問到未來派息，集團指會維持在穩定的比例，亦會良性管理負債，強調公司淨負債率一直維持在70%或以下﹂；又指出上半年盈利下跌，與市場於2018年處於較熱的狀態，相關項目開始交付令毛利率下跌。

8月銷售或比同期優勝

碧桂園總裁及執行董事莫斌指出，因為受到疫情的影響，1及2月的銷售按年下跌。但總計今年頭7個月的銷售水平亦近同期，認為8月份的銷售會比同期的好。

他認為下半年受到的影響有限，有望實現全年銷售增長1成的目標。

他指出下半年公司可售權益貨值約6,412億元，舊改項目目前存貨值介乎800至1,000億元。

他又認為疫情的確對上半年交付有影響，但對全年交付影響有限。被問到香港國安法的落實，會否對集團業務有影響，集團強調會堅持「哪裡有機會，去哪裡的策略」，假如香港有機會，有市場都會照去。