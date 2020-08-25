海底撈中期轉蝕9.64億人民幣　逆市激增逾300門店

海底撈（6862）公布中期業績，截至今年6月底止六個月，期內由盈轉虧，半年虧蝕9.64億元（人民幣，下同），去年同期則錄得9.11億盈餘；每股虧損0.18元，不派中期息。

期內，收入按年下跌19.8%，至97.6億元；其中海底撈餐廳經營收入為91.5億元。截至今年6月底，海底撈餐廳總數已由去年同期的593間，增至935間；惟平均每日翻檯率只有3.3次，較去年同期的4.8次大幅減少；而顧客人均消費則由104.4元增至112.8元。

集團提到，上半年為積極配合疫情防控工作，確保員工和顧客的健康與安全，集團自1月26日起自願暫停中國大陸所有門店的營業。隨著中央對於中國新冠疫情防控力度加強，自3月份起中國大陸地區新冠疫情的發展得到逐步控制，集團在3月12日重新開放中國大陸地區大部分暫停營業的門店。

另外，在疫情期間，集團全力保障員工就業，在暫停營業期間組織員工進行多種線上培訓，並為保證員工健康安全、門店正常復工復產投入疫情防控費用。此外，亦推進門店的智能化，致力為顧客提供標準化、個性化的服務，期內在3家門店裝備智慧機械臂，23家門店採用了「千人千味」智能配鍋機，亦在全球餐廳中運用958台傳菜機器人與385部「小美」電話機器人。