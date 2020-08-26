【持續更新】螞蟻上市帶動阿里巴巴頂破　恒指半日跌53點

美國股市升勢停不了，其中反映科技股走勢的納斯達克指數連續第4日創新高。不過今早亞太區股市表現平平，港股未必可以有太突出表現。

【13:16】石藥午後升幅擴大至5.7%

石藥（1093）已公布中期業績，宣派6仙中期息外，亦送紅股，每5股送3股，午後股價升幅擴大，最新報16.8元，升5.7%。

【12:06】恒指半日跌53點

恒指中午收市報25432點，跌53點；國指中午收市報10279點，跌12點，成交額為722.7億元。

阿里（9988）旗下螞蟻集團啟動上市計劃，刺激前者股價今早再創新高，中午收市報278.8元，升3.6%，不過美團（3690）卻由高位倒跌，中午收市報255元，跌1%，小米（1810）公布業績前上揚，中午收市報18.8元，升3.8%，騰訊（0700）升1%，中午收市報550元。

受惠多隻重磅新股上市在即，港交所（0388）升1.3%，中午收市報379.8元。

海底撈（6862）升3.1%，中午收市報47元，頤海（1579）勁升7%，中午收市報119元，九毛九（9922）升4.3%，中午收市報17.14元，呷哺呷哺（0520）升4.9%。

【11:54】內地股市半日低收

內地股市中午低收，上證中午收市報3337點，跌36點或1.1%，深成中午收市報13462點，跌207點或1.5%，滬深300中午收市報4708點，跌53點或1.1%，創業板收市報2659點，跌41點或1.5%。

【10:25】安踏體育績後跌4.3%

安踏上半年純利跌近29%，收入跌1%，獲野村升目標價至103元，但股價下挫逾4%，報83.25元。

【10:23】頤海國際、海底撈績後創新高

頤海國際（1579）上半年多賺47.5%，方便速食收入按年增96%，績後升6%，現報117.7元。海底撈（6862）半年收入跌16.5%，新開業173家餐廳，股價彈逾4%，現報47.6元。

【09:36】內房股上揚 世茂彈3.8%

內房股今早上揚，世茂（0813）升3.8%，最新報35.95元，潤地（1109）升0.7%，最新報34.65元，中海外（0688）升0.4%，最新報23.05元，融創（1918）升2.7%，最新報34.6元。

【09:29】內地股市低開

內地股市今早低開，上證最新報3371點，跌1點或0.1%，深成最新報13680點，高開11點，升0.1%，滬深最新報4761點，平開，創業板最新報2701點，持平。

【09:25】恒指高開34點

恒指高開34點，最新報25520點；國指高開16點，最新報10308點。

科技股仍是投資者關注焦點，今日收市後會公布中期業績的小米（1810），最新報18.32元，高開1.1%；阿里（9988）旗下的螞蟻集團已上載招股書，今早阿里表現，最新報279.8元，高開3.9%。美團（3690）最新報258.6元，升0.4%，騰訊（0700）最新報553.5元，升1.7%。

海底撈（6862）最新報45.65元，高開0.1%，同系的頤海（1597）最新報113元，升1.6%。九毛九（9922）最新報16.58元，升0.9%。